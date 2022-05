Tre tamponamenti in superstrada,

dieci veicoli coinvolti: traffico in tilt

LUNGHE CODE E RALLENTAMENTI tra gli svincoli di Montecosaro e Morrovalle in direzione monti

Tre tamponamenti nello spazio di pochi metri in superstrada, dieci veicoli coinvolti in totale: traffico in tilt e lunghe code. E’ successo intorno alle 9,20 in direzione monti, tra lo svincolo di Montecosaro e quello di Morrovalle.

Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, che con tre pattuglie si sta occupando dei rilievi del caso e di disciplinare il traffico, i tre tamponamenti sono avvenuti uno dietro l’altro nello spazio di pochi metri. Il primo ha visto coinvolte due auto, il secondo altre due vetture, il terzo sei veicoli. Sono intervenuti, oltre agli operai dell’Anas, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei luoghi degli incidenti e dei mezzi coinvolti e gli operatori dell’emergenza per prestare le prime cure del caso agli occupanti dei veicoli. Non dovrebbero essere particolarmente gravi le condizioni delle persone che erano all’interno delle vetture che si sono scontrate. Code e rallentamenti nel tratto di superstrada tra Montecosaro e Morrovalle, rimasto chiuso per poco meno di tre ore per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti della polizia stradale. In direzione monti uscita obbligatoria a Montecosaro e svincolo chiuso in entrata per il tempo necessario ai rilievi, con la circolazione che è ripresa prima ad una sola corsia di marcia.

(Servizio aggiornato alle 12,10)

