Tecnico meccatronico delle autoriparazioni,

ultimi posti per il corso gratuito

CONFARTIGIANATO - Il percorso formativo organizzato da Imprendere srl si terrà a Macerata a partire dal mese di giugno

18 Maggio 2022 - Ore 18:16 - caricamento letture

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per il conseguimento della qualifica di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, organizzato da Imprendere srl. Il corso, finanziato dalla Regione Marche, ha lo scopo di formare una figura in grado di riconoscere le esigenze del cliente, diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo. Il percorso formativo, che si terrà a Macerata a partire dal mese di giugno, avrà una durata di 500 ore articolate in 157 di teoria, 233 di pratica, 100 di stage e 10 ore di esame finale.

Nello specifico il programma tratterà di: gestione delle attività di autoriparazione, diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo, riparazione e manutenzione delle parti meccaniche, diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo, riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo. Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore complessivo e previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un Attestato di qualifica per “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” ai sensi della D.G.R. n. 1284/2014. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Imprendere al numero 0733/366420 o visitando il sito www.imprendere.net

