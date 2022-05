Investita da un furgone,

ciclista soccorsa con l’eliambulanza

CORRIDONIA - E' successo intorno alle 18,30 in via Delle Maestranze. Ferita una ragazza di 35 anni. In un primo momento non era cosciente, poi con le cure del 118 si è ripresa ed è stata trasportata all'ospedale di Torrette

Investita mentre va in bici, grave una ragazza di 35 anni, trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto a Corridonia intorno alle 18,30.

La giovane, italiana, si trovava in sella ad una mountain bike lungo via Delle Maestranze quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Corridonia, è stata investita da un furgone. La giovane dopo essere stata investita dal furgone è caduta a terra (la giovane indossava il casco, che è rimasto sull’asfalto nel luogo dell’incidente). Sul posto per i soccorsi sono intervenuti gli operatori del 118. La ragazza nei primi momenti dei soccorsi non era cosciente. Il 118 ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è partita da Ancona ed è atterrata poco distante dal luogo dell’incidente. La 35enne, grazie alle cure del 118, ha poi ripreso conoscenza ed è stata caricata sull’elicottero, poi è stata trasportata all’ospedale di Ancona. In corso sul luogo dell’incidente i rilievi della polizia locale.

(Foto di Fabio Falcioni)

(Ultimo aggiornamento alle 20)

