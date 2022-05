Fernanda Papi compie cent’anni,

un secolo di positività

e corretta alimentazione

MACERATA - La nonnina, originaria di Sassoferrato e vissuta a Roma, ha festeggiato alla Rsa Villalba di cui è ospite

18 Maggio 2022 - Ore 10:35 - caricamento letture

«Sono davvero fortunata a poter festeggiare questa età». Fernanda Papi, ospite della Rsa Villalba di Macerata, ha tagliato il traguardo dei 100 anni, festeggiati con i suoi cari e con gli operatori sanitari della struttura in cui vive, suoi “amici” di tutti i giorni. E lo ha fatto dicendosi appunto fortunata per l’età raggiunta.

Una vita, quella di Fernanda originaria di Sassoferrato in provincia di Ancona, bella e vissuta appieno, prima come sarta, da giovane, nella sua Sassoferrato e poi a Roma come impiegata in una società finanziaria.

Fil rouge della sua vita, così come ci raccontano anche i suoi cari più stretti, è stato mantenere sempre uno spirito positivo anche al cospetto delle avversità e dei momenti difficili, oltre all’attenzione per una alimentazione che fosse sempre corretta, all’insegna dei prodotti di qualità, ben cucinati e mangiati con la giusta tranquillità. Insomma, un autentico spot nella direzione del recupero di abitudini quotidiane sane e corrette.

«Le nostre Strutture – dice la dr.ssa Monica Pennesi, Direttrice di Villalba di Macerata e della Rsa Anni Azzurri “Santa Maria in Chienti” di Montecosaro, entrambe appartenenti al Gruppo Kos, primario gruppo sanitario nazionale – sono ricche di umanità, di vite esemplari e storie meravigliose come quelle di Fernanda. Noi operatori ci sentiamo in qualche modo privilegiati e fieri nel poterne fare da custodi in questa preziosa ed importante fase della loro vita».

