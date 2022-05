Donoma, chiusura di lusso

con Gianluca Vacchi

CIVITANOVA - Sabato sera il noto influencer sarà ospite della discoteca di Daniele Maria Angelini: «Un grande evento per chiudere una grande stagione»

18 Maggio 2022 - Ore 12:01 - caricamento letture

Il Donoma di Civitanova chiude una stagione all’insegna dei sold out con Gianluca Vacchi. Sabato il deejay, musicista e influencer da 44 milioni di follower, noto per i suoi balletti sui Instagram e per lo sfoggio sui suoi canali social di uno sfarzoso tenore di vita, in ville e yacht di lusso, sarà l’ospite dell’ultima serata stagionale.

«Siamo partiti con delle difficoltà legate alla pandemia, ma è stata una stagione molto buona, siamo stati premiati dalla gente che ha ripreso il Donoma come punto di riferimento del divertimento del territorio fermano-maceratese – commenta il titolare Daniele Maria Angelini – Con una sicurezza di prim’ordine siamo riusciti a contenere tutte le intemperanze all’esterno. Chiudiamo con questo grande evento di Gianluca Vacchi che ha scelto il Donoma per la sua prima uscita tornando da Miami. Ho avuto già l’occasione di conoscerlo e stare due giorni con lui, 4 anni fa, a Tortoreto, quando fece il primo evento da queste parti. Sarà un piacere rivederlo. E’ uno dei personaggi più discussi ma anche più amati dal pubblico».

