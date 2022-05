Morta a 96 anni

la maestra Margherita Nardiello

MACERATA - Si è spenta oggi, aveva tre figli, Gemma e Giovanni (entrambi insegnanti) e Mariano (medico della Lube volley)

17 Maggio 2022 - Ore 19:28 - caricamento letture

Cordoglio a Macerata per la morte, avvenuta oggi all’età di 96 anni, della maestra Margherita Nardiello in Avio. La salma è stata composta nella Casa funeraria della Croce Verde in contrada Chienti a Sforzacosta mentre il rito funebre sarà celebrato nel pomeriggio di domani, con inizio alle 15,30, nella chiesa parrocchiale Santa Madre di Dio in via Barilatti. Tanti i messaggi di vicinanza al dolore arrivati alla famiglia della maestra maceratese che lascia i figli Mariano (noto medico di base e medico sociale della Lube volley), Gemma e Giovanni entrambi docenti.

