La carovana rosa a Civitanova

(Foto/Video)

CICLISMO - Traguardo volante della decima tappa del Giro d'Italia, da Pescara a Jesi, in città il passaggio dei corridori diretti poi a Montecosaro, Morrovalle, Recanati e Montefano prima di giungere nell'Anconetano. In piazza XX Settembre la partenza del del Giro-E, bike experience a sostegno della mobilità sostenibile, che si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita

17 Maggio 2022 - Ore 16:46 - caricamento letture Il giro a Civitanova

La carovana delle due ruote tinge di rosa la nostra provincia. A Civitanova il traguardo volante della decima tappa del Giro d’Italia, partita da Pescara con arrivo a Jesi.

In fuga, con diversi minuti di vantaggio sul gruppo, Mattia Bais, Alessandro De Marchi e Lawrence Naesen, i primi a transitare sul lungomare nord provenienti da Porto Sant’Elpidio. In particolare i corridori sono passati da via Aldo Moro, via Montenero, lungomare Piermanni, piazza Gramsci, viale Matteotti, via IV Novembre, sottopasso Broccolo, strada statale 16 direzione sud, via Pigafetta, strada Palazzaccio, via XXIV Maggio, strada del Pincio, per poi proseguire in direzione Montecosaro, con il traffico che è stato interdetto circa due ore prima del passaggio. Dalla città Alta si sono diretti poi a Crocette di Montecosaro (Gran Premio della Montagna di 4° categoria, quando mancheranno 86 km al traguardo), Morrovalle, Recanati e Montefano, prima di arrivare nell’Anconetano con il passaggio a Filottrano, il paese dell’indimenticato Michele Scarponi, e l’arrivo a Jesi.

Sempre a Civitanova, dove le scuole sono state chiuse (leggi l’articolo) in piazza XX Settembre, questa mattina un altro evento ha catalizzato l’attenzione degli sportivi. La partenza della settima tappa, la Civitanova-Jesi, del Giro-E, bike experience a sostegno della mobilità sostenibile, che si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dai propri team di appartenenza.

Al villaggio di partenza composto dal green village e dall’area ospitality si è svolta la presentazione sul palco, allestito per l’occasione, delle quindici squadre partecipanti al Giro-E. Con l’intervento del campione dell’ex campione del mondo Igor Astarloa e di Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport del Governo Draghi, in body da corsa pronta per affrontare il tracciato. I presenti hanno ricevuto dei gadget distribuiti nell’ambito di un’opera di sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale.

(Redazione CM)

(Foto e video di Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA