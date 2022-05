Dal monopattino all’automobile,

Joine Store è la mobilità elettrica

«La cosa più intelligente da fare»

CIVITANOVA - Ha aperto i battenti domenica il nuovo negozio, costola della storica concessionaria Menchi 1921. Si trova in via Colombo e propone una vasta gamma di veicoli, gadgets, caschi e abbigliamento

di Federico De Marco

Joine Store è la prima concessionaria delle Marche interamente dedicata alla mobilità green. Si tratta di uno store ultramoderno per la mobilità di prossimità elettrica che espone praticamente tutti i mezzi: dal monopattino all’auto. È la vera svolta green. Domenica pomeriggio il taglio del nastro in via Colombo a Civitanova.

Joine Store nasce da una costola della concessionaria Menchi 1921. Durante il primo lockdown le menti più giovani dell’azienda si riunivano continuamente in videoconferenze per mettere a punto questo innovativo progetto che, dopo un tempo tecnico organizzativo, ha preso vita e da ora in poi camminerà accanto alla Menchi concessionaria.

«La soluzione elettrica è quella ideale perché risolviamo il problema dell’autonomia che diventa ampiamente sufficiente per la città, abbiamo prezzi molto più contenuti e meno litio. È assolutamente la cosa più smart e intelligente da fare in questo momento – spiega Alessandro Menchi, titolare dello store – Qui abbiamo i migliori brand e abbiamo riversato il know-how acquisito con la vendita delle automobili (approccio alla vendita, tipologie di pagamento e noleggio) verso l’elettrico».

Nel salone si possono trovare tantissimi mezzi di tutte le tipologie e di tutti i prezzi, con autonomie che vanno dai 25 ai 150 chilometri. Ci sono monopattini, bici, motorini 50 e 125, la classiche “macchinine” ma anche i quadricicli pesanti.

«Nella concessionaria offriamo una vastissima varietà di prodotti, alcuni scooter richiamano i fantastici anni 80 – continua Alessandro Menchi – ma tutti dispongono di tecnologia all’avanguardia di ultima generazione. All’interno abbiamo anche uno shop con tutto quello che serve: gadget, caschi, maglie e altro abbigliamento. L’elettricità rimane indubbiamente la soluzione più economica nonostante tutti i rincari. Basti pensare che se si dispone di un impianto fotovoltaico ci si potrebbe muovere addirittura a costo zero. Inoltre possiamo godere delle agevolazioni regionali, 5 o 6 anni senza bollo, e della manutenzione ridotta al minimo».

La svolta green prende ancora più vigore specialmente in considerazione del ridottissimo impatto ambientale, della riduzione dell’inquinamento atmosferico e anche acustico.

Joine Store si trova in via Cristoforo Colombo, 18 a Civitanova e al numero 0733286823

