Alex e Thomas Bartilotta, i cugini del gol:

cinque reti nel 9 a 0 al fanalino di coda.

Definite le griglie playoff, eccole

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E I PERSONAGGI - Scatenati i due attaccanti del Fabiani Matelica, che agli spareggi affronteranno l'Urbanitas Apiro. Nel girone E attualmente gli accoppiamenti sono: Pievebovigliana - Union Picena e Academy Civitanovese - Amatori Appignano. Fuori la Lorese, che subentrerebbe nel caso in cui i biancoverdi di Fiorentini vincessero la finale di Coppa Marche

17 Maggio 2022 - Ore 15:31 - caricamento letture

di Michele Carbonari

L’ultima giornata di campionato definisce la griglia playoff nel girone E di Terza categoria.

Il Pievebovigliana taglia il traguardo al secondo posto grazie al tris interno sulla Giovanile Corridoniense, stesa da Carradori (pallonetto), Lutti (rovesciata) e Dikedzic (mancino dalla distanza). Vano il gol ospite di Serpilli. I biancoverdi di Fiorentini al momento disputerebbero gli spareggi promozione in casa contro l’Union Picena, che si è classificata quinta in virtù del tris vincente a Sforzacosta: decisivi Bonfigli (punizione), Zallocco (assist Fontinovo) e Paoltroni (sinistro da fuori). Poi, si sfideranno anche Academy Civitanovese e Amatori Appignano. I rossoblu di Marcotulli trionfano di misura nel derby contro il fanalino di coda Boca Civitanova: a segno Ciampichini (sulla sponda di Diomedi), che regala la settima vittoria consecutiva, la quale permette di eguagliare il record della capolista Promos.

La stracittadina ha segnato anche l’addio al calcio giocato del portiere 46enne Christian Del Medico. I biancorossi di Marsciani, invece, conquistano un posto playoff forti del successo pirotecnico (5-4) contro la Lorese (esclusa dalla griglia ma di nuovo in corsa se stasera il Pievebovigliana vincerà la finale di Coppa Marche). Agli ospiti di Armini non bastano i gol di Del Gobbo, Boccanera, Basili e Scriboni, che a ridosso del triplice fischio si fa neutralizzare un rigore da Ippoliti, che inchioda il risultato. In precedenza, per i padroni di casa, assicura i tre punti la cinquina messa a segno da Angeloni (in mischia), Jobbi (contropiede), Castaneda (di testa), Gagliardini (in mischia) e Francioni (da fuori). La capolista Promos chiude in bellezza calando il poker al Colbuccaro (Alessandrini sigla il gol della bandiera) trascinata dalla doppietta di Guzzini (destro di controbalzo e pallonetto al limite dell’area) e dai centri di Carestia (all’angolino basso) e Cingolani (di testa). Quattro marcature all’attivo anche per il Camerino Castelraimondo, che piega il Corridonia Fc già nel primo tempo: a referto i bis personali di Rivelli ed Emiliano Micarelli, ininfluenti i sigilli ospiti di Bistosini (pallonetto) e Tirabassi (da fuori). Pari e patta, invece, fra Giovanile Nicolò Ceselli e Serralta: i gialloblu Rapaccioni (assist di Ciccotti) e Lambertucci (all’incrocio) rispondono ai locali Roberto Paoloni (rigore) e Ciocchetti (in mischia).

Delineata la griglia playoff anche nel girone C, in cui si sfideranno le uniche due maceratesi in gruppo, ovvero Fabiani Matelica e Urbanitas Apiro (appuntamento sabato prossimo alle 19.30 al Giovanni Paolo II), che chiudono vincendo pure l’ultima giornata della regular season. I ragazzi di Mosconi addirittura esagerano contro il fanalino di coda Serra Sant’Abbondio: 9 a 0 il risultato finale, dove spiccano i gol dei cugini Thomas (tripletta) e Alex (doppietta) Bartilotta, gloria anche per Niko Amore Bonapasta (bis personale), Paggi e Cataluffi. I rosanero invece rimontano l’Ostra trascinati da Mastrolorenzi (penalty) e Piersigilli (testa). Nel finale Giorgetti para un rigore agli ospiti.

Nel girone F il Monte San Martino cade 3 a 2 in trasferta contro l’Atletico Monte Urano ma resta al secondo posto, vana la doppietta di bomber Marconi. Giochi ancora aperti in zona playoff, quando mancano quattro giornate al termine del campionato.

I personaggi della settimana: Alex e Thomas Bartilotta (Fabiani Matelica). I due cugini si scatenano nell’ultima giornata. Il più giovane, Thomas (non ancora 20enne), sigla addirittura tre gol, mentre il maggiore, Alex (28 anni compiuti) ne segna due. Se confermano questa vena realizzativa i ragazzi di Mosconi potranno andare lontano nell’avventura playoff, ma attenzione all’Urbanitas Apiro, terza miglior difesa del torneo.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (12esima giornata di ritorno):

Camerino Castelraimondo – Corridonia Fc 4-2

Amatori Appignano – Lorese 5-4

Giovanile Nicolò Ceselli – Serralta 2-2

Promos – Colbuccaro 4-1

Academy Civitanovese – Boca Civitanova 1-0

Pievebovigliana – Giovanile Corridoniense 3-1

Sforzacosta – Union Picena 0-3

CLASSIFICA: Promos 63, Pievebovigliana 54, Academy Civitanovese 52, Amatori Appignano 47, Union Picena 46, Lorese 43, Camerino Castelraimondo 40, Giovanile Corridoniense 38, Colbuccaro 37, Serralta 28, Sforzacosta 20, Giovanile Nicolò Ceselli 18, Corridonia Fc 12, Boca Civitanova 9.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (11esima giornata di ritorno):

Atletico Monte Urano – Monte San Martino 3-2

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 71, Monte San Martino 57, Tirassegno 56, Nuova Faleria 55, Montelparo 52, Ponzano Giberto e Atletico Monte Urano 50, Torrese 34, Save the Youths 31, Audax Montegiorgio e Servigliano 28, Lapedonese 23, Spes Valdaso 20, Grottese 17, Campiglione Monte Urano 14, Union Calcio 12.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (13esima giornata di ritorno):

Fabiani Matelica – Serra Sant’Abbondio 9-0

Urbanitas Apiro – Ostra 2-1

CLASSIFICA: Valle del Giano 57, Misa 54, Fabiani Matelica 53, Urbanitas Apiro 51, Real Vallone 48, Ostra e Rosora Angeli 46, Virtus Corinaldo 39, Real Sassoferrato 38, Galassia Sport 25, Renato Lupetti 23, Poggio San Marcello 18, Le Torri 8, Sant’Abbondio 6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA