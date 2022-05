White Party porta l’estate a Civitanova

Dj Albertino in consolle

e le ballerine scendono dal cielo

FOTO E VIDEO dell'evento di ieri sera allo chalet Petè sul lungomare sud. Migliaia di persone vestite di bianco hanno ballato dal tramonto a mezzanotte

Le ballerine scese dal cielo

Tutti vestiti di bianco, ballerine che scendono dal cielo e il dj Albertino in consolle. Sono solo alcuni degli ingredienti che hanno trasformato in successo il White Party di Petè sul lungomare sud di Civitanova.

Dalle 18 e fino a mezzanotte di ieri migliaia di persone, vestite completamente di bianco, hanno ballato affacciate sul mare che rifletteva la grandissima luna di ieri sera. L’evento , promosso dallo chalet in collaborazione con locali e attività della città costiera, ha così ufficialmente coronato l’apertura di una estate arrivata in anticipo e molto gradita, dopo mesi di restrizioni.

L’innovativa ambientazione, di spazio e di tempo, lo ha reso un party intrigante, che ha attratto molti giovani e non solo, anche fuori dalla nostra provincia. La più grande sorpresa è stata quando delle ballerine sono scese come dal cielo ed hanno lasciato tutti i presenti a bocca aperta. Immancabili i fuochi d’artificio al termine della serata con l’auspicio di una estate, non più all’insegna della normalità, ma assolutamente speciale.

