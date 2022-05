Padel, i risultati del torneo Torresi:

«Siamo un punto di riferimento»

MACERATA - Più di 130 i giocatori iscritti alla competizione che si è svolta nei campi del circolo in via Dante

Torneo sociale al Padel Torresi a Macerata. Grande successo per la seconda edizione del torneo. Sono stati oltre 130 le padeliste e i padelisti che si sono affrontati fino a questa mattina sui campi di via Dante.

Presenti alle premiazioni il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, il presidente della Fit Marche, Emiliano Guzzo, e il delegato provinciale del Coni, Fabio Romagnoli. «Il Padel Torresi è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport di Macerata e dintorni» commentano dal club. Prosegue intanto la promozione estiva che permette di giocare all’aperto a soli 5 euro per un’ora e mezzo. Per info su prenotazioni e corsi (da qualche settimana collabora con il club anche l’istruttore Andrea Bacaloni), si può contattare il numero 3920693425.

I giocatori premiati: vincitori del maschile Bianchi-Gasparini, finalisti Alba-Fratini. Misto vinto da Paglialonga-Viola su Catellani-Ceballo. Nel femminile, vincitrici Clerico-Scocco su Cesca-Giacomini.











