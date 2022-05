Operai, macchinisti e carrellisti:

le offerte di lavoro in provincia

ANNUNCI di Open Job Metis e Centro impiego di Tolentino. La Ciodue ricerca nuovi venditori per la rete commerciale

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Sei in cerca di una nuova opportunità lavorativa nell’ambito della produzione manifatturiera e sei pronto/a a metterti in gioco in una solida e storica realtà aziendale di Recanati ?

Openjobmetis S.p.A., su incarico dell’azienda in questione, ricerca e seleziona diverse persone da inserire come:

• Addetto /Addetta all’imballaggio e al confezionamento

• Carrellista (muletto frontale e/o retrattile)

• Operaio/a Macchinista (settore cartotecnica)

Si offre: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroghe. Possibilità di usufruire della mensa aziendale. Piano welfare.

Orario di lavoro: full time; su turni (5:00-13:00/13:00-21:00/21:00-05:00)

Zona di lavoro: Recanati

Se sei interessato/a ad una delle posizioni ricercate invia il tuo CV a: civitanova@openjob.it

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Si offre:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

Seguono le offerte del Centro Impiego di Tolentino:

Azienda settore commercio cerca un magazziniere esperto e/o anche prima esperienza ma con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12151

Impresa edile cerca personale con e/o senza esperienza. Sede di lavoro: Prov. Macerata. Rif.: 12150

Impresa edile cerca muratori e manovali edili esperti. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 12149

Studio legale cerca un/a laureato/a in Scienze Giuridiche part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12148

Impresa edile cerca: muratori, carpentieri, escavatoristi, autisti con patenti C/E. sede di lavoro: Prov. MC. Rif.: 12147

Pizzeria cerca una barista/banconista con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12146

Azienda produzione alimentare cerca addetti al controllo qualità con laurea in Scienze Alimentari e/o Biologia. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 12145

Impresa elettrica cerca personale anche prima esperienza. Sede di lavoro: Amandola. Rif.: 12144

Falegnameria cerca un operaio anche prima esperienza. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12143

Hotel/ristorante cerca un/a cuoco/a esperto/a (disponibilità vitto e alloggio). Sede di lavoro: Prov. Trento. Rif.: 12141

Associazione di categoria cerca operatori Caf esperti part time. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 12140

Impresa edile cerca personale anche senza esperienza. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 12142

Chi fosse interessato alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino può inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo il codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti telefonare ai numeri: 0733.955425 – 0733.955409 nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17.

