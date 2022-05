György Lakatos a Civitanova

MUSICA - Il violinista ungherese invitato da Massimo Rogante, presidente onorario dell'Academy Liszt Music Art (Alma)

16 Maggio 2022 - Ore 10:25 - caricamento letture

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha ricevuto in Comune un ospite d’eccezione che soggiorna in città in questi giorni, il celebre violinista ungherese György Lakatos, invitato da Massimo Rogante, presidente Onorario dell’Academy Liszt Music Art (Alma), l’ente organizzatore del Premio internazionale Liszt https://www.premioliszt.it.

Il maestro Lakatos, concertista virtuoso che ha ricevuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, collabora come esperto all’interno del progetto europeo Deep (Digital Entrepreneurship for Employability Paths) finanziato dall’Unione Europea ed organizzato dal Project Manager dell’Alma Alceste Aubert, riguardante l’internazionalizzazione e nuovi approcci metodologici nel campo dell’educazione degli adulti.

Il famoso violinista ha recentemente realizzato una sua versione per violino della Romanza in Mi bemolle per pianoforte del maestro Rogante. «Alma – spiega Rogante – è fermamente impegnata nella promozione, valorizzazione e sviluppo del proprio territorio attraverso il confronto con altri Paesi e associazioni, perciò partecipa ad un progetto Erasmus riguardante le metodologie di lavoro nel campo dell’educazione degli adulti». «A nome della città tutta esprimo il benvenuto al maestro Lakatos – ha detto il sindaco Ciarapica-. Sono onorato di poter condividere questa bella esperienza culturale insieme a Rogante, e sono certo che questo nuovo sodalizio saprà essere foriero di nuove prospettive e sinergie».

