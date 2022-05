Tamponamento a tre

lungo viale Leopardi

MACERATA - L'incidente è avvenuto intorno alle 18, una persona portata in pronto soccorso

14 Maggio 2022 - Ore 19:16 - caricamento letture

Tamponamento a catena lungo viale Leopardi, a Macerata. A scontrarsi tre vetture, intorno alle 18, un momento in cui solitamente in città, specie nella zona di viale Leopardi, c’è parecchio traffico. Subito dopo lo scontro, è stato richiesto l’intervento sul posto da parte del 118. Gli operatori dell’emergenza hanno prestato le prime cure agli occupanti dei veicoli, due hanno rifiutato il trasporto in ospedale, una terza persona è andata in pronto soccorso in codice verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA