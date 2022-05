“La dimora del tempo”,

mostra firmata Jacopo Cohen

MACERATA - Inaugurazione dell'esposizione fotografica prevista per mercoledì 25 maggio nel cortile del dipartimento degli studi umanistici di Unimc

13 Maggio 2022 - Ore 16:40 - caricamento letture

Il 25 maggio alle 17 nel cortile del Dipartimento degli studi umanistici dell’Università di Macerata, sede di filosofia in via Garibaldi 20, si terrà il vernissage della mostra fotografica teleologica “La dimora del tempo” del fotografo Jacopo Cohen.

La ricerca fotografica di Cohen rappresenta la sintesi immaginifica di percorsi effettuati in spazi architettonici marchigiani, aree urbane dimenticate o abbandonate, lasciate libere di esprimere se stesse attraverso la contaminazione del Tempo e degli agenti atmosferici. “Una mostra crudele – recita la presentazione -, aspra, violenta, per certi versi drammatica: immagini devastanti, impietose e senza vento. Cattedrali nelle quale il tempo si è fermato a riposare, stanco del proprio cammino, affrontando lunghe partite a scacchi con la Signora in Nero; dimore nelle quali il tempo ha rincorso se stesso, a perdifiato, in un’infinita lemniscata dalle mille sfaccettature pistolettiane. Nulla è inutilmente. Suggerimento aforistico volto a indicare sentieri innovativi, ariosi, profumati di lavanda, seguendo tracciati mai percorsi in precedenza, subito dopo aver avuto la paziente sfrontatezza di visitare la mostra”.

L’inaugurazione, dopo i saluti del direttore del Dipartimento John F. McCourt e l’introduzione di Arianna Fermani per l’introduzione, vedrà gli interventi critici a cura di Roberto Cresti, che insegna storia dell’arte contemporanea a Unimc, e di Giuliano Silla, docente emerito di fotografia all’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Seguirà un buffet inaugurale e l’apertura degli spazi espositivi dalle ore 17:30. Sarà possibile visitare l’esposizione fino al 24 giugno, con accesso gratuito, dalle 8 alle 20 (chiuso il fine settimana). Per maggiori informazioni www.unimc.it.

