Bici contro furgone,

22enne al pronto soccorso

L'INCIDENTE tra Trodica e Villa San Filippo, la ragazza trasportata in ambulanza all'ospedale di Civitanova

13 Maggio 2022 - Ore 11:00 - caricamento letture

Bici contro furgone, 22enne trasportata al pronto soccorso. E’ successo questa mattina poco dopo le 7 nei pressi dell’uscita della superstrada a Morrovalle, fra Trodica e Villa San Filippo, quando la giovane si stava recando al lavoro in sella alla bicicletta. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Civitanova, che si è occupata di ricostruire la dinamica dell’accaduto, è avvenuto l’impatto con un furgone che era appena uscito dalla carreggiata in direzione mare e si stava recando verso Villa San Filippo. In seguito all’incidente, la 22enne è finita a terra battendo la testa. Immediati i soccorsi, sul posto gli operatori della Croce Verde di Monte San Giusto hanno prestato le prime cure del caso per poi trasferire la ragazza, residente a Trodica, con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA