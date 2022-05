Centro marino e cicli termali

riservati agli anziani

MORROVALLE - L'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale, le iscrizioni entro il 4 giugno

La giunta comunale di Morrovalle ha approvato il programma del centro marino e dei cicli termali riservati agli anziani che il Comune organizza per l’estate 2022. Il programma prevede in primis un centro marino a Civitanova tra il 4 e il 29 luglio (sabati e domeniche esclusi). Il costo a carico dell’utente sarà di 50 euro per ciascun turno (della durata di due settimane: 4-15 luglio o 18-29 luglio), cifra comprensiva del servizio di trasporto e del servizio spiaggia. Potranno essere accolti circa 40 utenti per ciascun turno e sarà possibile partecipare ad entrambi i turni solo in caso di disponibilità di posti.

Due invece i cicli di cure termali previsti, entrambi tra il 29 agosto e il 10 settembre (domeniche escluse). Il primo si terrà alle terme Santa Lucia di Tolentino e l’altro all’Hotel Eden di Sarnano. Per entrambe le opzioni, il servizio di trasporto è a carico del Comune, mentre sono a carico dei partecipanti le spese sanitarie per le cure termali (sia convenzionate che non con il Servizio sanitario locale). Possono presentare domanda di partecipazione i residenti nel Comune di Morrovalle che abbiano raggiunto l’età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini e/o coloro che siano comunque pensionati. Il termine per la presentazione delle domande è quello del 4 giugno per il centro marino e del 31 luglio per i cicli termali. La domanda, compilata su apposito modulo disponibile sul sito www.comune.morrovalle.mc.it, potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Morrovalle; spedita via mail a: comune@morrovalle.org o via pec a: comune.morrovalle.mc@legalmail.it; oppure spedita via posta al Comune di Morrovalle, piazza Vittorio Emanuele II n.1, 62010 Morrovalle. Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori ai posti disponibili, si procederà in base all’ordine di presentazione delle domande.

