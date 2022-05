Si amputa una falange

lavorando con la fresatrice,

32enne trasportato a Torrette

TOLENTINO - Il dipendente di una falegnameria in contrada Rosciano soccorso dal 118 e portato in ambulanza all'ospedale di Ancona

Incidente sul lavoro, amputata una falange e lesionato un altro dito. Trasportato a Torrette il dipendente di una falegnameria. E’ successo intorno alle 11 in contrada Rosciano a Tolentino quando l’uomo, 32 anni, stava lavorando con una fresatrice portatile. Saranno gli ispettori del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) di Macerata, intervenuti sul posto assieme ai carabinieri, a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare se fossero presenti protezioni alla macchina. Sta di fatto che il dipendente ha perso il controllo del macchinario e ha riportato l’amputazione della falange distale di un dito della mano sinistra e la lesione ad un altro dito. Immediati i soccorsi, gli operatori dell’emergenza intervenuti hanno prestato le prime cure del caso per poi trasportare l’uomo con l’ambulanza, in codice rosso, all’ospedale di Ancona.

