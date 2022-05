Mostra su padre Matteo Ricci,

il vescovo Marconi a Bruxelles

MACERATA - Nel giorno della morte del gesuita, 11 maggio 1610, è stata inaugurata l'esposizione prodotta dalla Fondazione Padre Matteo Ricci. Presenti gli assessori Katiuscia Cassetta e Oriana Maria Piccioni. Il governatore della Regione Francesco Acquaroli si complimenta per l'elezione del monsignore come presidente della Conferenza episcopale marchigiana

Nel giorno della salita al cielo di padre Matteo Ricci (11 maggio 1610), Giornata diocesana della nuova evangelizzazione, è stata inaugurata a Bruxelles una mostra dedicata al gesuita maceratese, alla presenza del vescovo Nazzareno Marconi e del nunzio apostolico in Belgio, l’arcivescovo Franco Coppola.

Erano presenti anche Paolo Sabbatini, direttore dell’Istituto italiano di cultura a Bruxelles, numerosi ambasciatori europei e gli assessori del comune di Macerata Katiuscia Cassetta e Oriana Maria Piccioni. La mostra è stata prodotta dalla Fondazione Padre Matteo Ricci di Macerata.

Il vescovo Nazzareno Marco è stato eletto ieri neo presidente della Conferenza episcopale marchigiana (leggi l’articolo). Le felicitazioni del presidente della Regione Francesco Acquaroli. «Sono certo che saprà interpretare con profondo significato questo prestigioso incarico, alla guida della comunità ecclesiale marchigiana in questo tempo particolarmente difficile che stiamo tutti vivendo. La già ottima collaborazione tra la Regione e la Cem potrà così certamente continuare ad essere proficua e preziosa per l’intera comunità regionale, basata su un approfondito coinvolgimento e confronto e una solida collaborazione rispetto ai temi comuni di ricaduta territoriale e sociale – conclude Acquaroli -. I miei migliori auguri, a nome della regione Marche e della comunità marchigiana, per questo nuovo incarico».

