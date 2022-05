Sciame d’api in centro (Video)

MACERATA - Gli insetti hanno girato in via Crescimbeni e si sono poi radunati sulla chiesa di San Giovanni

Sciame d’api in via Crescimbeni, nel centro storico di Macerata. Gli insetti sono stati notati questo pomeriggio da diverse persone che hanno fatto anche foto e video di un fenomeno che in questa stagione è normale ma che nel centro cittadino non si vede spesso.

Numerose le api che giravano sopra le teste dei passanti e che si sono poi radunate intorno ad una fessura della chiesa di San Giovanni su una parete che dà su via Crescimbeni. È possibile che abbiano scelto proprio la chiesa per realizzare un alveare.

