Recanati e Loreto, “Luci sull’arte”:

visite guidate a lume di torcia

L'INIZIATIVA è la prima congiunta dei Comuni e rientra nel protocollo d’intesa "Terre d’Oltre" per la promozione del territorio

9 Maggio 2022 - Ore 13:33 - caricamento letture

Al via “Luci sull’arte”, la prima iniziativa congiunta tra Recanati e Loreto che rientra nell’ambito delle sinergie attivate dal Protocollo d’intesa Terre d’Oltre per la promozione sinergica del territorio. Sabato 14 maggio, alle 19 al museo civico di Villa Colloredo Mels, a Recanati, e a seguire al Bastione Sangallo di Loreto, si terrà un’originale visita guidata a lume di torcia alle opere ospitate nella pinacoteca civica recanatese e a quelle della mostra temporanea “Sulle orme di San Michele Arcangelo. Pellegrini e detti nell’arte da Crivelli a Caravaggio”.

«Luci sull’arte è l’esempio di come il Protocollo d’intesa appena firmato possa unire e valorizzare il nostro patrimonio artistico culturale per la promozione turistica del territorio – ha dichiarato Rita Soccio, assessora alle Culture e Turismo del Comune di Recanati – e dopo il biglietto unico con i musei civici di Macerata, grazie alla volontà delle due Amministrazioni e al gestore Sistema Museo, ora si lavora con Loreto. Le bellezze indiscusse e la conformazione dei nostri territori vengono messi a sistema in modo da creare un vero progetto di musei diffusi che potrebbe rappresentare una crescita culturale, sociale ed economica delle nostre comunità».

Un ticket unico permetterà agli interessati di poter partecipare alla doppia visita guidata con una tariffa agevolata. Si parte da Recanati con la prima visita al Museo Civico di Villa Colloredo Mels (Via Gregorio XII), dalle ore 19 alle 20. Si prosegue a Loreto con a seconda visita dalle ore 22 alle ore 23 al Bastione Sangallo, a Loreto (Piazza Giuseppe Garibaldi, 1).

«Mi fa particolarmente piacere che come primo evento condiviso con il Comune di Recanati nell’ambito del Protocollo d’intesa Terre d’Oltre in occasione del Grand Tour Musei 2022 si sia scelto il tema della luce – ha affermato Francesca Carli, assessora alla Cultura del Comune di Loreto – La luce è fonte di vita e ispirazione, ci aiuta a vedere le cose nella giusta prospettiva. Inoltre, dalla pittura alla scultura, la luce è stata sempre il fattore essenziale, tramite cui gli autori fanno risaltare le loro opere e il loro stato d’animo. Dunque, un tema centratissimo e soprattutto in perfetta sintonia con i contesti che si andranno a visitare a ‘lume di torcia’: due collezioni, la Mostra allestita a Loreto e il Museo Civico di Recanati, che sono spettacolari già con la luce diurna e che diverranno ancora più suggestive grazie a questa iniziativa. L’importanza di poter fruire di un ticket agevolato e unico per le due realtà offre un’opportunità concreta per avvicinarsi alla Cultura in occasione di un momento di grande visibilità come ‘Musei Aperti».

La serata, tutta dedicata alla grande arte medievale e rinascimentale marchigiana, sarà anche l’occasione per ripercorrere idealmente lo storico cammino della Via Lauretana, antico itinerario mariano che, nella sua ultima tappa, conduceva i pellegrini da Recanati a Loreto. Con la sola illuminazione delle torce verrà letteralmente fatta luce su capolavori che sono testimonianze viventi della forza spirituale del territorio e dell’importanza che per le due città ha avuto il pellegrinaggio da tutta Europa verso la Basilica della Santa Casa, e non solo, tra le principali mete di culto per i cattolici già a partire dal medioevo; opere che raccontano una storia fortemente legata a questi luoghi, realizzate da maestri come Lorenzo Lotto, Carlo Crivelli, Pomarancio, Vincenzo Pagani, Antonio da Fabriano, Pietro Alamanno, Olivuccio di Ciccarello, Pietro di Domenico da Montepulciano.

“Luci sull’arte” rientra nell’ambito del Grand Tour Musei 2022, evento a cadenza annuale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale conservato nei musei delle Marche, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale di Icom. Costo a persona: 10 euro (gratuito fino a 13 anni). La quota non comprende cena e spostamento da Recanati a Loreto. Prenotazione obbligatoria entro il 13/5: recanati@sistemamuseo.it / 0717570410 / whatsapp 3938761779.

