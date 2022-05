Destinazione Torino,

per Fantasanremo

inizia la missione Eurovision

MUSICA - I ragazzi della Fif questa mattina si sono dati appuntamento davanti al Bar Corva a Porto Sant'Elpidio per poi partire alla volta del Song Contest

9 Maggio 2022 - Ore 13:10 - caricamento letture

di Leonardo Nevischi

«Dopo FantaSanremo era cambiato tutto, il bar era diventato meta di pellegrinaggi ed io non mi sentivo più all’altezza: dovevo diventare il top». Recita questo lo sketch interpretato da Nicolò Peroni, alias Papalina, per annunciare in maniera goliardica sui social la partnership con Lavazza, l’azienda produttrice di caffè tostato che condurrà lui ed i ragazzi del FantaSanremo all’Eurovision Song Contest.

I ragazzi della Fif questa mattina alle 9 si sono dati appuntamento davanti al Bar Corva in piazza Sacro Cuore per poi partire alla volta di Torino. Nel tragitto verso il Piemonte faranno visita ai bar Lavazza La Reserva de ¡Tierra! fino ad arrivare nella culla della prestigiosa azienda al quartiere generale della Nuvola. Un viaggio on the road alla scoperta delle preparazioni e delle miscele dell’espresso che li porterà fino all’Eurovision Village, sito al Parco del Valentino, dove soggiorneranno fino al 15 maggio diventando parte integrante del ricco palinsesto di eventi promosso dagli organizzatori e dagli sponsor della kermesse musicale.

Dunque, dopo lo straordinario e inaspettato successo del FantaSanremo, Nicolò Peroni, Giacomo Piccinini, Giacomo Artico, Gianluca Palma, Massimo Mannucci, Massimo Mannucci, Marina Mannucci, Matteo Sanguigni, Irene Laslo, Damiano Cori, Marco Nazzareno Giovanna Filipponi ed i tecnici Alessandro Bravetti e Lorenzo Sabbatini si preparano ad assumere una dimensione internazionale. Di fatto, mentre al PalaAlpitour andrà in scena la 66esima edizione dell’Eurovision, i ragazzi della Fif saranno impegnati nella valutazione di tutte le esibizioni per stabilire bonus e malus legati agli artisti in gara per il FantaEurovision (qui il regolamento e le novità di cui vi avevamo già parlato).

Tuttavia, per non spezzare quella che ormai è diventata una tradizione, anche il bar di Porto Sant’Elpidio dove tutto è nato avrà il suo bel da fare: infatti nelle serate di martedì, giovedì e sabato sarà possibile seguire l’Eurovision Song Contest direttamente da “Papalina” in compagnia dell’altro padrone di casa, Riccardo Peroni.

