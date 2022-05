Confartigianato cerca

L'ASSOCIAZIONE di categoria vuole inserire una figura per il potenziamento dell’area fiscale: «Si offre un contratto a tempo determinato, con possibilità di rinnovo. La sede di lavoro è Cingoli e saranno previsti spostamenti nelle altre sedi territoriali»

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo è alla ricerca di un addetto alla contabilità da inserire nel proprio organico per il potenziamento dell’area fiscale. «Il candidato – si legge nella nota dell’associazione – dovrà svolgere attività di registrazione fatture acquisto e vendita, corrispettivi e movimenti di prima nota, compilazione e invio fatture elettroniche, elaborazione dichiarazioni iva e redditi, elaborazione ed invio adempimenti fiscali, quali lipe, modello intrastat, esterometro, ecc. Tra i requisiti, si richiede laurea e/o diploma in discipline economiche/aziendali, un’esperienza lavorativa pregressa nel settore (preferibilmente da studi professionali), ottime doti comunicative e predisposizione al lavoro per obiettivi, ottima conoscenza degli applicativi gestionali e del pacchetto office, disponibilità full time. Si offre un contratto a tempo determinato, con possibilità di rinnovo (Ccnl applicato commercio). Completa il profilo il titolo di commercialista e/o esperto contabile. La sede di lavoro è Cingoli e saranno previsti spostamenti nelle altre sedi territoriali dell’associazione – conclude Confartigianato -. Gli interessati potranno inviare, entro il 13 maggio il proprio cv selezioni@confartigianatoimprese.org, indicando nell’oggetto il codice 01_22FISC».

