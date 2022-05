Un tuffo nell’800

col “Gran ballo delle candeline”

MACERATA - L'associazione culturale Stile '800, nata nel 2018 per volontà di Emanuela Fugante e Simone Albanesi, ha festeggiato così il suo compleanno. All'evento di Palazzo Bourbon del Monte hanno partecipato dame e cavalieri in abito storico provenienti da tutta Italia e dall’estero

Nella suggestiva cornice di Palazzo Bourbon del Monte, sede della prestigiosa società Filarmonico Drammatica a Macerata, l’associazione culturale Stile ‘800 ha celebrato il suo compleanno con il “Gran ballo delle candeline”, un grande ballo in stile romantico ottocentesco.

Stile ‘800 è nata infatti il 29 aprile 2018 per volontà di Emanuela Fugante e Simone Albanesi, che hanno scelto appositamente questo giorno per dare vita alla loro associazione culturale. Il 29 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della danza, promossa dall’International Dance Council dell’Unesco. Al ballo hanno partecipato dame e cavalieri in abito storico provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il carnet de ball prevedeva danze tratte dai manuali dei maestri di ballo dell’epoca ed altre con coreografie composte ai nostri giorni. Quadriglie, contraddanze, mazurke e valzer, nonché le gioiose danze di tradizione scozzese, sono state le protagoniste di questa festa.

«Nell’Ottocento il ballo era il luogo e l’avvenimento prediletto della vita sociale, tanto che il XIX secolo è anche detto “il gran secolo del ballo”, e al “Gran ballo delle candeline” si è respirata la stessa atmosfera festosa di allora, una serata ad alto impatto emotivo, di grande eleganza e raffinatezza – scrive l’associazione -. Particolare e suggestivo, nonché sorprendente per tutti i partecipanti, l’inizio della serata con una piccola piece teatrale che ha descritto come avveniva la preparazione di una giovane dama prima del ballo. La danza di società dell’Ottocento è una danza corale, fatta di interazioni e continui contatti, dove i movimenti del singolo danzatore sono eseguiti in funzione della danza di tutti, un linguaggio comune che permette di interagire in perfetta armonia: è questa la magia delle danze di società».

Tra le attività di Stile ‘800 spicca lo studio della cultura del XIX secolo e gli aspetti della società ottocentesca per proiettare nella società attuale i valori e le peculiarità di allora, creando una rete di relazioni tra persone unite dalla stessa passione, dagli stessi interessi e che desiderano il ritorno alla cortesia, alle buone maniere, all’eleganza e al savoir faire, ma anche al dinamismo, alla gioia di stare insieme e alla condivisione di una società da vivere. Questi sono i valori e le finalità contenuti nel manifesto della Società di Danza, guidata dal maestro Fabio Mollica, una federazione composta da circoli e associazioni che coprono tutto il territorio nazionale alla quale ha aderito l’associazione Stile ‘800 riconoscendone gli obiettivi e il sistema didattico per l’insegnamento della danza di società. La Società di Danza è inoltre affiliata alla Royal Scottish Country Dance Society di Edimburgo.

L’associazione Stile ‘800 è presente con i suoi corsi e attività a Macerata e a Recanati. Mail: ass.stile800@gmail.com, recanati@societadidanza.it e macerata@societadidanza.it. Facebook e Instagram: Stile ‘800.

