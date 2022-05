Gravidanza con diagnosi infausta,

convegno a Civitanova

in vista dell’arrivo dello sportello Amare

APPUNTAMENTO martedì dalle 15.30 alle 19.30 in sala consiliare. L'assessore Capponi: «L'apertura è un traguardo di civiltà a sostegno di tutte quelle donne, coppie e famiglie che meritano di essere sostenute ed accolte in un momento tanto importante quanto doloroso»

5 Maggio 2022 - Ore 18:31 - caricamento letture

In vista della prossima apertura dello Sportello ‘Amare’, frutto di un protocollo di intesa tra il Comune di Civitanova, l’associazione “Amare” di Pesaro e l’Area Vasta 3, si svolgerà martedì dalle 15.30 alle 19.30 in sala consiliare, il convegno “Cultura e servizi concreti nel sostegno alla gravidanza con diagnosi infausta”.

In apertura dell’evento porteranno i saluti istituzionali Barbara Capponi, assessore alle Politiche Sociali e Famiglia, Maria Lina Vitturini presidente commissione regionale Pari Opportunità, Daniela Corsi direttrice Av3 e Katia Marilungo, presidente Ordine degli psicologi delle Marche. A seguire, interverrà Laura Lippolis, psicologa e psicoterapeuta, socia fondatrice, referente scientifica e psicologica dell’associazione “Amare”, a cui farà seguito la lectio magistralis del professore Alessandro Cecchi. La parte finale sarà riservata alle domande del pubblico presente. Il convegno è aperto alla partecipazione della cittadinanza, (info prenotazioni segreteria@associazionepraxis.it ), nel rispetto delle norme anti Covid. Sarà altresì possibile seguire l’evento da remoto collegandosi al sito del Comune (www.civitanovamarchetv.com)

«L’apertura di questo sportello – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi – è un traguardo di civiltà a sostegno di tutte quelle donne, coppie e famiglie che meritano di essere sostenute ed accolte in un momento tanto importante quanto doloroso del loro percorso di vita e genitoriale. Con grande orgoglio Civitanova si fa protagonista rendendo concreto un servizio delicato e innovativo. Ringrazio per la loro sensibilità tutti i partner che hanno collaborato a lungo per strutturare questo servizio che necessita un lavoro di rete e uno sguardo comune a tutela della vita e della dignità di ciascuno a partire dai più piccoli ed indifesi, come è nello spirito di Civitanova Città con l’Infanzia».

«Lo sportello ‘Amare’, di prossima apertura – spiega l’amministrazione – usufruirà degli spazi riservati nella sede comunale in coabitazione con lo sportello ‘Informa Donna’, con la finalità di promuovere e di incoraggiare la cultura del rispetto e dell’accoglienza della vita umana nell’ambito del progetto “Civitanova Città con l’Infanzia”, volto a tutela della vita a partire dal momento del concepimento e della gravidanza. Nello specifico, lo Sportello ‘Amare’ accompagnerà, mediante il lavoro sinergico e la collaborazione di diverse figure professionali, coppie e famiglie che si troveranno di fronte a diagnosi infauste, con un’opera di informazione, sostegno e presa in carico durante tutto il periodo perinatale. Stesso sostegno verrà assicurato in caso di lutto genitoriale nella gestione del dolore. A livello operativo, lo Sportello ‘Amare’, dopo un colloquio telefonico o via e-mail, concorderà appuntamenti cadenzati, con professionisti e volontari, per tutto il periodo della gravidanza, fornendo informazioni specifiche».

