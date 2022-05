Parto e metodi naturali utili

per alleviare il dolore

CIVITANOVA - Le ostetriche del punto nascita incontreranno le donne interessate domani alle 15,30 all'ospedale cittadino

Le ostetriche del punto nascita di Civitanova, diretto dal dottor Filiberto Di Prospero, incontreranno in occasione della Giornata internazionale delle ostetriche di domani (5 maggio), le donne per parlare di metodi naturali utili ad alleviare il dolore legato al parto.

«Si tratta di un argomento – si legge in una nota – che costituisce da sempre una delle principali preoccupazioni per le gestanti e tra le diverse possibilità di controllo del dolore si parlerà del parto in acqua, una metodica sempre attuale e molto valorizzata nel presidio ospedaliero civitanovese dove a questa modalità del parto è stata dedicata un’intera sala».

Rispettare la fisiologia e umanizzare l’evento nascita è uno dei nostri principali obiettivi afferma la coordinatrice ostetrica Mirella Buccioni che aggiunge: «La strategia per combattere il dolore del parto inizia già durante la gravidanza, attraverso un percorso che coinvolge anche i servizi territoriali e che è volto a rendere la donna sempre più protagonista e consapevole del proprie risorse naturali»

Non si parlerà solo di parto in acqua ma anche di massaggio, posizioni libere, aroma terapia, musica e intimità della coppia.

L’incontro aperto a tutte le donne, si terrà il 5 maggio alle 15,30 all’Ospedale di Civitanova e nel rispetto della normativa Covid 19 è necessaria la prenotazione al tel. 0733823054.

