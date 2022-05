Gran tour delle Marche,

Montecassiano entra

grazie alla “Sagra dei sughitti”

IL SINDACO Leonardo Catena: «E' cresciuta molto negli ultimi anni grazie al grande lavoro della Proloco e ad ogni edizione cerchiamo di migliorarla ancora per renderla più appetibile ai visitatori»

4 Maggio 2022

Montecassiano è stato inserito nel circuito del Gran tour delle Marche 2022. Quest’anno tra oltre venti tappe del viaggio tra i comuni e le realtà regionali che presentano proposte turistiche ritenute di particolare interesse, c’è anche il borgo di Montecassiano scelto dagli organizzatori per la sua “Sagra dei sughitti” (che si svolge dal 30 settembre al 2 ottobre). Il Grand tour parte a maggio e prosegue fino a dicembre e rappresenta un’esperienza unica (“senza fine” per citare il nome della kermesse) per il turista che decide di visitare le piccole o le grandi realtà della regione, con proposte diversificate e allettanti. Il Grand tour delle Marche, infatti, è nato dalla collaborazione tra Tipicità e l’Anci Marche, e raccoglie il contributo di Regione, numerosi Comuni e Unioni Montane, Università oltre a soggetti privati. E proprio il contributo di Tipicità consente di unire l’offerta paesaggista e le caratteristiche di ciascun comune con le proposte enogastronomiche tipiche delle singole realtà territoriali coinvolte. Nel sito www.tipicitaexperience.it si possono trovare tutte le informazioni e gli spunti per organizzare il prossimo viaggio.

Soddisfatto il sindaco Leonardo Catena. «Siamo molto contenti che Montecassiano sia stato inserito in questo importante circuito che ci consente di valorizzare ulteriormente la “Sagra dei sughitti”. La sagra è cresciuta molto negli ultimi anni grazie al grande lavoro della Proloco e ad ogni edizione cerchiamo di migliorarla ancora per renderla più appetibile ai tanti visitatori che vengono nel nostro borgo. Lo sforzo compiuto negli ultimi anni sul sistema che ruota attorno al turismo – ha aggiunto il primo cittadino – è stato premiato dall’incremento significativo dei visitatori, un sistema che potrà crescere ulteriormente grazie alla collaborazione tra Comuni e Regione e con la partecipazione dei soggetti privati che operano nel settore dell’accoglienza e della ricettività».

