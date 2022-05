Barra di ferro sfonda il parabrezza,

conducente illesa per miracolo

L'INCIDENTE in A14 poco prima del casello di Porto Recanati-Loreto in direzione nord

Barra di ferro cade da un mezzo che la trasportava e centra il parabrezza di un’auto, sfondando il vetro e finendo sul sedile del passeggero. Incidente, fortunatamente senza conseguenze, questa mattina intorno alle 11 sull’A14 in direzione nord, poco prima del casello di Porto Recanati-Loreto. Miracolosamente, la barra è finita a pochi centimetri dal sedile del conducente e quello del passeggero non era occupato.

Illesa la conducente della vettura, sul posto sono comunque intervenuti gli operatori della Croce verde di Civitanova visto che la donna è rimasta scioccata in seguito all’accaduto e poi è stata trasportata al pronto soccorso con un codice verde. Dei rilievi del caso si è occupata l’autostradale di Porto San Giorgio, il conducente del mezzo che trasportava le barre di ferro, quasi certamente un furgone, non si è fermato perché, con ogni probabilità, non si è neanche accorto dell’accaduto.

