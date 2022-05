Stroncato da un male,

bancario muore a 43 anni

MONTE CAVALLO - Addio a Lucio Testiccioli, lavorava al Credito cooperativo dei Sibillini. Lascia la moglie, i genitori e due fratelli. Il funerale domani alle 10,30 nella chiesa parrocchiale. Un amico: «Una persona sempre sorridente e positiva non meritava di soffrire ma nemmeno di lasciarci così presto»

Si è spento per sempre ieri all’hospice di San Severino il sorriso di Lucio Testiccioli, un male incurabile lo ha strappato all’affetto dei suoi cari a soli 43 anni. Una scomparsa prematura che ha gettato nel dolore tutta la sua famiglia e quanti lo conoscevano. Il giovane bancario, di Monte Cavallo, lascia la moglie Lucia, i genitori Otello e Gabriella, i fratelli Paolo e Simona. La camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale di Monte Cavallo, dove domani mattina alle 10.30 si terrà i funerali.

Testiccioli è nato e cresciuto a Monte Cavallo, nella bottega di famiglia nota per la produzione di carne e salumi pregiati oggi gestita dal padre Otello e dalla mamma Gabriella, notissima in tutta la provincia per l’alta qualità dei suoi prodotti. Dopo essersi laureato aveva iniziato a lavorare per la banca di Credito cooperativo dei Sibillini, qualche anno fa si era sposato. Era legatissimo alla famiglia ed al suo piccolo borgo, dove era rimasto a vivere anche dopo il matrimonio.

Così lo ricorda l’amica: «Questo è tutto quello che non avrei mai voluto leggere. Questo adesso mi manda in tilt la testa. Perché questa cosa non la trovo per niente giusta. Un ragazzo così bravo, sensibile ed educato, sempre pronto ad aiutare il prossimo. No. Non lo accetto. Abbraccio tutta la famiglia e Lucia in particolar modo. Ciao Lucio». Un altro amico scrive: «Una persona sempre sorridente e positiva non meritava di soffrire ma nemmeno di lasciarci così presto. Sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, oggi per Monte Cavallo è un giorno di profonda tristezza».

