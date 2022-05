Gara 2 all’Eurosuole Forum,

l’appello di Lube nel cuore:

«Tutti al palas in maglietta rossa»

FINALE SCUDETTO - I tifosi vogliono dar vita a una coreografia suggestiva e degna di un match cosi importante, in programma mercoledì alle 20,30 a Civitanova

La maratona a caccia del terzo Scudetto di fila si è aperta col botto per la Lube, che ieri ha espugnato al tie break il PalaBarton contro la Sir Safety Conad Perugia mettendo il primo mattoncino sulla difesa del tricolore. Gara2 è in programma all’Eurosuole Forum mercoledì 4 maggio (ore 20.30).

I tifosi di ‘Lube nel cuore’ lanciano un appello agli appassionati che affolleranno il palazzetto marchigiano chiedendo di presentarsi tutti con una maglietta rossa per dar vita a una coreografia suggestiva e degna di un match spettacolare. Lube inoltre comunica, su indicazione della Lega Pallavolo Serie A, che la sfida valida per l’eventuale Gara 4 delle Finali Play Off di SuperLega Credem Banca, in programma mercoledì 11 maggio 2022, è stata posticipata alle 20,45 per una variazione al palinsesto Rai.

