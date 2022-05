Incidente in superstrada, cinque feriti

SCHIANTO - E' successo poco dopo lo svincolo di Corridonia in direzione monti, due mezzi coinvolti, lunghe code. Il tratto è rimasto chiuso per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi

1 Maggio 2022 - Ore 17:52 - caricamento letture

Incidente in superstrada, cinque feriti al pronto soccorso e lunghe code. Due veicoli si sono scontrati intorno alle 16,45, con la carreggiata in direzione monti che è rimasta chiusa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Corridonia, per il tempo necessario ai rilievi del caso e alla rimozione dei veicoli. Immediati i soccorsi, sul posto gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso alle persone rimaste coinvolte, tre i feriti trasportati al pronto soccorso di Macerata, due a quello di Civitanova. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale Anas e la polizia stradale per i rilievi del caso. Lunghe code e forti rallentamenti al traffico, che è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Corridonia sino alla riapertura del tratto in cui si è avvenuto l’incidente.

(Ultimo aggiornamento alle 19,24)

