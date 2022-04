Soleil a Civitanova,

di Federico De Marco

Allenamento e relax per Soleil Sorge a Civitanova. La nota influencer ha scelto Corallo Fitness Club per passare un pomeriggio in palestra prima della serata come ospite speciale nella discoteca Donoma. Soleil è uno dei nuovi volti della televisione italiana, è una influencer e modella diventata famosa prevalentemente per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (nel quale ha scaturito non poche discussioni e polemiche nel mondo del gossip).

Grazie ad amicizie in comune, Soleil è passata a trovare William Marcantoni nella sua palestra e ha colto l’occasione per allenarsi in sala pesi e poi rigenerarsi nella zona relax wellness con un massaggio rilassante. L’ex Gf Vip non si è sottratta a video e selfie.

