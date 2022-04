Musei aperti il primo maggio,

ultimo giorno per Raffaello

MACERATA - Allo Sferisterio l'esposizione si conclude domenica con apertura sia mattutina che pomeridiana

Il primo maggio termina la mostra “Raffaello: una mostra impossibile” allestita allo Sferisterio di Macerata lungo un percorso che si snoda dal Corridoio Innocenziano fino alla sala Cesanelli. Per l’occasione, lo Sferisterio resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 20 (ultimo ingresso trenta minuti prima). Sarà inoltre possibile partecipare a tre visite guidate gratuite dedicate alla mostra che si terranno alle 11, alle 16 e alle 17,30. Per iscriversi è necessario inviare una mail a macerata@sistemamuseo.it.

Il primo maggio saranno aperti i musei di Palazzo Buonaccorsi e l’Infopoint Macerata (dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, ultimo ingresso trenta minuti prima). Sarà inoltre possibile partecipare a una delle visite guidate della torre civica che si svolgono a orari prestabiliti: 10,30, 12, e poi nel pomeriggio alle 15, 16 e 17. Per informazioni e prenotazioni: 0733 060279.

Per visitare i musei a Palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio e la Torre Civica è possibile acquistare il biglietto cumulativo. Per chi desiderasse visitare anche il circuito museale di Recanati è da poco entrato in vigore anche il biglietto unico Macerata-Recanati che permette la visita a sette diversi musei nell’arco di sette giorni.

