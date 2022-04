Mattarella premia San Severino:

medaglia d’oro

al merito civile

RICONOSCIMENTO per quanto fatto dalla città durante la Resistenza

29 Aprile 2022 - Ore 18:24 - caricamento letture

San Severino riceve la Medaglia d’oro al Merito civile per l’impegno durante la Resistenza. È stato il sindaco Rosa Piermattei a darne notizia oggi nel corso del Consiglio comunale. «Con una certa emozione ed a seguito di tanto impegno da parte dell’ente per il raggiungimento di tale obiettivo – ha sottolineato il sindaco – vi informo che in data 20 aprile la Presidenza della Repubblica italiana ci ha assegnato l’onorificenza con la seguente motivazione: “Durante il periodo bellico partecipò alla lotta partigiana, ospitando e sfamando centinaia di sfollati. Fu teatro di uccisioni, di numerose fucilazioni e di rastrellamenti ad opera delle truppe tedesche e a danno della popolazione. Esempio di estremo sacrificio e di virtù civiche”». Una medaglia che era da tanto attesa dalla città per i fatti che qui si registrarono tra il 1943 e il 1945. Il sindaco Piermattei e l’amministrazione comunale hanno più e più volte rinnovato richieste e sollecitazioni perché tale riconoscimento arrivasse. A concedere l’onorificenza il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

