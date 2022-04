La Form chiude la stagione

con Gulda e Gershwin

MACERATA - Ultimo appuntamento al teatro Lauro Rossi con l’orchestra filarmonica marchigiana, che si esibisce il 4 maggio alle 21. Concerto oltre i limiti tradizionali dei generi, integrando il linguaggio sinfonico con jazz, musical, rock e pop

29 Aprile 2022 - Ore 15:36 - caricamento letture

Ultimo appuntamento di stagione con la Form, la “colonna sonora delle Marche”. L’orchestra filarmonica marchigiana si esibisce mercoledì 4 maggio, alle 21, al teatro Lauro Rossi di Macerata con il programma “Oltre confine: Gulda-Gershwin”.

«Un concerto dove la musica si spinge oltre i limiti tradizionali dei generi, degli stili, delle forme integrando il linguaggio sinfonico con il jazz, il musical, il rock e il pop», scrive il Comune. Massimiliano Caldi, direttore principale della Filarmonica Subcarpatica “Malawski” di Rzeszów (Polonia), dirige la Form e il giovane violoncellista Ettore Pagano, vincitore del concorso internazionale Johannes Brahms di Portschach (Austria) e del concorso internazionale Anna Kull Cello Competition, a Graz.

In programma l’esecuzione di due capolavori della letteratura musicale “oltre confine”: il concerto per violoncello e orchestra di fiati di Friedrich Gulda, uno dei maggiori interpreti musicali del Novecento, e la fantasia per orchestra tratta dal Porgy & Bess di George Gershwin, qui eseguita nell’arrangiamento per piccola orchestra di Iain Farrington. «Il “Concerto per violoncello e orchestra di fiati” di Gulda, composto nel 1980, è uno straordinario esempio di fusione fra lo stile classico-romantico e il rock-pop più dirompente e trasgressivo – aggiunge il comune di Macerata -. Stupefacente è la quantità di colori, di espressioni, di gesti e di caratteri differenti che Gulda riesce a ricavare dal violoncello richiedendo al solista di padroneggiare una tecnica strumentale di altissima difficoltà ideata ex novo. Un violoncello amplificato come in un concerto live che a volte strepita come una chitarra elettrica heavy metal, altre volte vocalizza come una tromba jazz e altre volte infine ritrova la sua tradizionale intonazione classico-romantica, pulita e vibrante nel suo registro preferito, quello tenorile. Segue la fantasia per orchestra tratta dal “Porgy & Bess” di Gershwin: l’opera “black” musicata del compositore statunitense che ha rivoluzionato il teatro musicale popolare, integrando le nobili forme della musica lirico-sinfonica con le canzoni jazz-blues, il musical, il gospel. Il brano più famoso è Summertime, interpretato da un gran numero di artisti sia in chiave jazz che in chiave rock, da Billie Holiday a Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, da Miles Davis a Billiy Stewart, da John Coltrane a Janis Joplin».

Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti 4 euro, in vendita anche online su vivaticket.com. Info biglietteria: 0733230735, boxoffice@sferisterio.it. Form:071206168 , info@filarmonicamarchigiana.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA