Bagni pubblici a Sambucheto,

Lega: «Premiato il nostro impegno»

MONTECASSIANO - Il partito rivendica il ruolo dei suoi consiglieri comunali dopo la riapertura

29 Aprile 2022 - Ore 14:09 - caricamento letture

«Siamo particolarmente soddisfatti del fatto che finalmente i bagni pubblici dei giardini di Sambucheto siano di nuovo aperti e fruibili al pubblico- dichiarano il coordinatore cittadino Diego Falappa e la consigliera comunale Elisa Cingolani». La Lega rivendica il ruolo dei suoi consiglieri in Comune a Montecassiano per la riapertura della struttura, annunciata ieri dall’amministrazione. «Grazie alla mozione – scrive il partito in una nota – presentata dal centrodestra a giugno e alla successiva interrogazione presentata a luglio nella quale veniva chiesto alla giunta comunale un impegno specifico sulla messa in sicurezza e ripristino dei bagni pubblici e denunciato lo stato di degrado degli stessi, oggi il servizio è stato ripristinato». Falappa puntualizza che «l‘impegno della consigliera Cingolani, che tanto si è battuta dopo oltre un anno di stallo da parte dell’amministrazione comunale sulla situazione sia dei bagni che della fontana dei giardini pubblici dì Sambucheto, è stato premiato. Continueremo a lavorare a testa bassa senza tralasciare nessun settore e ponendo attenzione alle esigenze dei nostri concittadini».

