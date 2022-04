Piantato un albero

per ogni nato nel 2020-21

CASTELRAIMONDO - L'iniziativa era stata promossa da Maurizio Cavallaro, dirigente scolastico recentemente scomparso. 48 le piante autoctone sono andate ad arricchire la flora della zona del parco fluviale degli impianti sportivi

27 Aprile 2022 - Ore 15:45 - caricamento letture

Bambini e genitori impegnati a Castelraimondo nella piantumazione di nuovi alberi nella zona del parco fluviale degli impianti sportivi. Una bella mattinata di sole ha riscaldato le decine di persone presenti per l’iniziativa di ieri, martedì 26 aprile, per la messa a dimora di una pianta per ogni bambino nato a Castelraimondo nel 2020 e nel 2021.

Ben 48 le piante autoctone che sono andate ad arricchire la flora della zona, con la piantumazione effettuata proprio dai tanti ed entusiasti bambini delle classi prime, seconde e terze delle scuole elementari e i più piccoli della materna Manfredi Gravina, presenti per l’evento organizzato dall’associazione L’Umana Dimora in collaborazione con il Comune di Castelraimondo. Oltre agli alunni e ad alcune famiglie dei bambini nati nelle ultime due annate, presenti anche il sindaco Patrizio Leonelli, il vice Roberto Pupilli, gli assessori responsabili del progetto Edoardo Bisbocci ed Ilenia Cittadini, l’assessore Elisabetta Torregiani, il presidente dell’associazione l’Umana Dimora Primo Mancini, i carabinieri e i volontari della Protezione Civile.

L’iniziativa era stata accolta e promossa anche dal compianto dirigente scolastico Maurizio Cavallaro, al quale i presenti hanno dedicato un sentito applauso in suo ricordo. Un omaggio che ha reso la mattinata ancor più emozionante e sentita. «Iniziative come questa riempiono di gioia l’amministrazione e la cittadinanza – spiega l’assessore all’Ambiente Bisbocci – vedere tutti questi bambini in mezzo al nostro bellissimo verde è stato emozionante. È importante per tutti noi sensibilizzare le nuove generazioni verso il rispetto del verde. 48 piante sono un piccolo, ma significativo, gesto. Spero che un giorno questi bambini torneranno davanti ai loro alberi con un po’ di emozione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA