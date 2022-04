Nft, moda e diritto:

il focus a Unimc

MACERATA - Giovedì un incontro di studi interdisciplinare del dipartimento di Giurisprudenza sulle nuove frontiere della digitalizzazione

26 Aprile 2022 - Ore 10:36 - caricamento letture

“Nft, moda e diritto” è il tema dell’incontro di studi organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Macerata per giovedì 28 aprile alle 9 in presenza e online. Per informazioni sulle modalità di partecipazione: giurisprudenza.unimc.it

L’ateneo riporta al centro dell’analisi un tema di estrema attualità attraverso un approccio interdisciplinare che mette in gioco computer science, diritto privato, diritto commerciale ed economia applicata. L’acronimo Nft sta, infatti, per “non-fungible token”, ossia “contromarca non sostituibile”. L’Nft consente di identificare in modo univoco un file digitale: musica, audio, immagine, testo. Usati per garantire la proprietà e l’autenticità delle opere d’arte digitali, gli Nft conquistano anche il mondo della moda. I brand di lusso li utilizzano per creare esperienze uniche per i loro clienti.

L’incontro sarà introdotto da Emanuele Frontoni, ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni, e moderato da. Enrico Damiani, ordinario di diritto civile. Interverranno Laura Marchegiani, docente di diritto commerciale, Marina Paolanti, ricercatrice di sistemi di elaborazione delle informazioni, Giorgia Vulpiani, ricercatrice di diritto privato, Chiara Iorio, assegnista di ricerca di diritto privato, Lorenzo Compagnucci, assegnista di ricerca di economia applicata, e Elisa Micucci, responsabile Vr/Ar/Metaverse di Med Innovation s.r.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA