Lions Day, un’aiuola nel parco:

«Noi siamo il mondo

di cui ci prendiamo cura»

CIVITANOVA - Taglio del nastro in centro, il club: «Veicola un esempio virtuoso di cura e valorizzazione del verde»

E’ stata inaugurata l’aiuola Lions nel centralissimo parco Naturino di Civitanova. Accanto all’albero fiorito, fra breve, saranno collocati cespugli di lavanda e ginestra (i colori del Lions Club International).

«Il service, inaugurato in concomitanza del Lions Day 2022, vuole dare forza ad una iniziativa nazionale che vede i Lions incontrare le comunità e dimostrare la propria identità di servizio con azioni concrete, finalizzate al bene comune – si legge in una nota-. Piantare alberi significa creare le migliori condizioni di vita per l’ambiente-Terra e per i suoi abitanti. Che l’aiuola sia posizionata in un parco giochi frequentato da bambini veicola un esempio virtuoso di cura e valorizzazione del verde, allo stesso tempo la targa che riproduce il logo Lions permette di far conoscere meglio le tante, azioni di servizio di un’Associazione Internazionale che conta un milione e 400mila soci presenti in in oltre 120 nazioni ed aree geografiche del mondo. Al taglio del nastro era presente, oltre al presidente del Lions Club Civitanova Cluana Cristina Gorajski, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, i Past governatori Giulietta Bascioni Brattini, Carla Cifola, gli officer Piergiorgio Moscetta, Anna Giannoni, Gabriella Raccosta Ruggeri, Anna Traczewska, familiari e cittadini.

