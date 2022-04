In pensione dopo 46 anni di servizio,

Civitanova abbraccia

il sottotenente Vincenzo Marini

INCONTRO con il sindaco Ciarapica per il carabiniere che ritorna nella sua città dopo l'esperienza al Comando Legione di Firenze

26 Aprile 2022 - Ore 11:11 - caricamento letture

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha ricevuto in Comune il sottotenente dell’Arma dei carabinieri Vincenzo Marini, civitanovese, accompagnato dal presidente Anc Civitanova Roberto Ciccola, in occasione del pensionamento dopo 46 anni di servizio. Durante l’incontro, Marini ha ripercorso gli anni di servizio, che si sono conclusi il 4 aprile scorso al Comando Legione Carabinieri di Firenze, dove si è svolta la cerimonia di saluto al civitanovese, alla presenza del Comandante di Legione Generale Pierangelo Iannotti, dei colleghi tutti e del fratello Marco, anche lui carabiniere ora in congedo. Per assistere al saluto, da Civitanova è partita all’alba una nutrita delegazione di amici guidata dal segretario Anc Civitanova Piero Gitto.

Vincenzo Marini, dopo aver prestato servizio nelle Marche, prima a San Ginesio e poi a Pesaro, fu trasferito a Firenze prima come istruttore presso la suola Marescialli e poi al Comando Legione nel 1987 dove è rimasto per 35 anni. In questo arco di tempo anche un’esperienza di servizio all’estero in Kosovo.

Nell’incontro cordiale con il sindaco Ciarapica, il ricordo è andato al padre di Vincenzo, il compianto appuntato Giuseppe Marini, colonna portante all’epoca della stazione di Civitanova Alta insieme all’appuntato Tindaro Gitto. Uno spaccato di realtà italiana, quello della famiglia Marini, con padre e due figli a servizio del Paese e dell’Arma dei Carabinieri.

Il presidente Anc Civitanova Roberto Ciccola, amico dall’infanzia è ora pronto ad accogliere Marini quale socio dell’associazione carabinieri Civitanova dove ha conservato la residenza nella casa paterna.

