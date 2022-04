Da tutta Italia per il “Città di Recanati”,

lo spettacolo del motoraduno (Foto)

EVENTO - Corso Persiani e piazza Giacomo Leopardi invasi da circa un migliaio di motociclisti per la 38esima edizione dell'appuntamento organizzato dal Moto Club Franco Uncini

Dopo una settimana nuvolosa in tutta la penisola, nel weekend è tornato il sole che ha baciato il 38°motoraduno Nazionale Città di Recanati. Grande partecipazione di motociclisti provenienti da ogni regione d’Italia con oltre 350 iscritti per un totale di un migliaio di motociclisti che hanno invaso corso Persiani e piazza Giacomo Leopardi.

La presenza di personalità istituzionali ha dato un grande risalto all’evento organizzato dal Moto Club Franco Uncini: dal sindaco di Recanati Antonio Bravi, con il delegato allo sport Sergio Bartoli, e Luca Marconi in rappresentanza della Regione Marche, con il vice Presidente Fmi Rocco Lopardo e il vice presidente vicario Giuseppe Bartolucci, presenze che testimonia l’importanza degli eventi mototuristici Federali, grazie ai quali viene promossa la cultura del motociclismo nel territorio portando un significativo indotto economico dopo due anni di chiusura. Lopardo ha sottolineato anche la qualità della manifestazione recanatese per l’ottima organizzazione del Moto Club Franco Uncini, guidato da Daniele Cesca, che in ogni dettaglio è stati capaci di coinvolgere e appassionare tantissime persone non solo motociclisti in piazza Giacomo Leopardi. A portare i saluti del comune di Recanati salendo sul palco il sindaco Antonio Bravi che a nome di tutta l’amministrazione comunale ha ringraziato i partecipanti, in particolare il Moto club Franco Uncini che «riesce sempre ad organizzare ogni anno una ottima all’accoglienza dei tanti amici motociclisti che arrivano nella nostra città».

La manifestazione ha avuto il suo culmine con il giro turistico per le vie del centro storico, aperto dal sindaco Antonio Bravi con il vice Fmi Rocco Lopardo, poi il lungo serpentone di moto era atteso a Loreto in Piazza della Madonna per la benedizione del motociclista impartita da sua monsignor Fabio dal Cin.

«E’ stata una settimana molto impegnativa – ha dichiarato il presidente del Moto Club Franco Uncini, Daniele Cesca – ma siamo stati ripagati nel vedere piazza Giacomo Leopardi stracolma di tante moto al punto che mi sono emozionato. Il mio enorme e infinito grazie va a tutti gli sponsor che credono in noi per quello che con passione facciamo, alla Federazione Motociclistica Italiana che ci hanno onorato della loro presenza, all’amministrazione Comunale, alla polizia municipale all’ufficio tecnico in particolare Federico Magnarelli per l’aiuto per allestire il palco nella piazza centrale, alla compagnia del teatro Instabile di Recanati che nel pomeriggio di sabato hanno con i loro costumi interpretato la Famiglia Leopardi tra la curiosità dei presenti nello scenario di Villa Colloredo Mels alla concessionaria Cascioli Bmw di Civitanova e a tutti gli amici che hanno speso del loro tempo per darci una mano.

Il 38° Motoraduno era valido come prova Nazionale con il trofeo “15°Memorial Andrea Cesca” che è stato assegnato nella categoria extra regione al Moto Club 598 della Basilicata, mentre il trofeo in ricordo di Adalberto Andreoli nella categoria Moto Club della Regione e stato assegnato al Moto Club T. Benelli di Pesaro, le premiazioni si sono concluse con la consegna molto gradita al Moto club Uncini di un quadro in ricordo di Marco Simoncelli da parte del Moto Club Misano Adriatico.

Ora dopo una breve pausa il Moto club Franco Uncini si prepara per il prossimo appuntamento di Bolognola per il 12 di giugno nel cuore dei Monti Sibillini, e poi concludere la stagione il 27 e 28 agosto con il 18° Motoraduno della Papera a Recanati dove si festeggia per l’occasione il 40° anniversario 1982-2022 della vittoria mondiale del campione Franco Uncini con tante novità, nella speranza di vedere una marea di appassionati come allora in Piazza Giacomo Leopardi.

