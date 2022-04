Il Matelica scappa verso la Promozione,

Pioraco spera nella salvezza

Raffica di pareggi nel mezzo

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Un gol di capitan Vrioni, a quarant'anni suonati, trascina la capolista a più sette dalla seconda. I giallorossi di Marinelli, grazie ad una punizione di Ferretti a tempo scaduto, battono il Caldarola e scalano i bassifondi della classifica. Dividono la posta in palio tutte le altre squadre

di Michele Carbonari

Solo due vittorie nella decima giornata di ritorno nel girone C di Prima categoria, ma sono pesantissime.

Grazie ad un gol di Vrioni nel secondo tempo (tap in dopo la traversa di testa colpita da Albanese), a cinque turno dalla fine del campionato, la capolista Matelica vede sempre più vicino il traguardo della Promozione, in quanto la prima inseguitrice dista ben sette lunghezze. Al Giovanni Paolo II il capitano stende il Cska Amatori Corridonia (Pepa centra il montante da trenta metri), invischiato nella zona playout e ora sorpassato anche dal Pioraco. Il palogol di Ferretti su punizione allo scadere piega il Caldarola e regala la prima vittoria a mister Diego Marinelli dopo il suo ritorno sulla panchina giallorossa (in precedenza anche un palo di Gabrielli, sempre da calcio piazzato). Per il resto, solo pareggi. L’Elfa Tolentino consolida il secondo posto a Villa Musone: nel primo tempo, De Martino risponde a Massucci. Termina a reti inviolate, invece, a Camerino, dove era di scena il Casette Verdini, sempre terza forza del torneo.

Appaiate al quarto posto, a quota 44 punti, sia Appignanese che Montemilone Pollenza. I ragazzi di Cicarè dividono la posta in palio a Castelraimondo: nella ripresa il botta e risposta fra Carboni e Pallotta (due pali per Tarquini e una traversa per Bisbocci). Pari scoppiettante, nel posticipo domenicale, fra gli uomini di Cotica e la Settempeda (3-3). Al Montemilone Pollenza non basta la tripletta di un super Maccioni per vincere la partita, gli ospiti strappano un buon punto su un campo difficile trascinati da un autogol di Giustozzi e dalle reti di Farroni e Capenti. Infine, muovono la classifica Urbis Salvia e San Claudio. Gli arancioblu di Cervelli conducono il primo tempo grazie al colpo di testa di Pettarelli su sponda aerea di Moschetta (Valeri colpisce anche un palo), ma si fanno riprendere nella ripresa dal San Biagio. I rossoblu di Fontana, in dieci ad inizio ripresa per l’espulsione di capitan Bartolucci per proteste, pareggiano l’Epidiense Cascinare in virtù del gol di Setola.

La top 11 (3-4-3): Tafa (Folgore Castelraimondo); Guzzini (Villa Musone), Buldorini (Elfa Tolentino), Donnari (Casette Verdini); Assuah (Camerino), Meschini (San Claudio), Farroni (Settempeda), Carboni (Appignanese); Maccioni (Montemilone Pollenza), Pettarelli (Urbis Salvia), Vrioni (Matelica). All.: Marinelli (Pioraco).

Il personaggio della settimana: Arian Vrioni (Matelica). A quarant’anni suonati, l’esperto attaccante e capitano biancorosso si trova nel posto giusto al momento giusto e realizza il gol partita contro il Cska Amatori Corridonia. Un guizzo vincente che potrebbe risultare decisivo per l’allungo in classifica e per conquistare il titolo ed approdare in Promozione.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (decima giornata di ritorno):

Camerino – Casette Verdini 0-0

Folgore Castelraimondo – Appignanese 1-1

Matelica – Cska Amatori Corridonia 1-0

Pioraco – Caldarola 1-0

San Claudio – Elpidiense Cascinare 1-1

San Biagio – Urbis Salvia 1-1

Villa Musone – Elfa Tolentino 1-1

Montemilone Pollenza – Settempeda 3-3

CLASSIFICA: Matelica 56, Elfa Tolentino 49, Casette Verdini 46, Appignanese e Montemilone Pollenza 44, Caldarola 37, Settempeda 34, Folgore Castelraimondo 32, Camerino 31, Elpidiense Cascinare e Urbis Salvia 29, Villa Musone 26, Pioraco 24, Cska Amatori Corridonia e San Claudio 23, San Biagio 19.

