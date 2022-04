Primavera non bussa,

a Monte San Giusto la canzone d’autore

LA RASSEGNA organizzata dalla Mabò Band torna per il 24 e 25 aprile, ecco il programma. Tra gli ospiti Davide Di Rosolini, Galoni e Samuele Di Nicolò

20 Aprile 2022 - Ore 09:51 - caricamento letture

Dalle parole di “Un Chimico” di Fabrizio De André, brano contenuto nel suo album “Non al Denaro non all’Amore né al Cielo” e tratto dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, prende il nome la rassegna di canzone d’autore “Primavera non bussa” che per il suo sesto anno avrà luogo domenica 24 e lunedì 25 aprile a Monte San Giusto.

La rassegna sarà un’occasione per rendere omaggio a “Faber” che continua a far emozionare e riflettere vecchie e nuove generazioni. Dopo due anni di stop forzato ritorna la rassegna di Primavera che per l’occasione si apre verso nuove location; quindi, oltre ai consueti concerti nella cornice del cortile di Palazzo Bonafede vi saranno appuntamenti nel Loggiato che si affaccia sulla piazza centrale in collaborazione con il Bar Le Logge e nello spazio davanti alla pasticceria Serrani. Giungerà a Monte San Giusto l’istrionico ed estroverso cantautore siciliano Davide Di Rosolini.

Due diversi set , domenica 24 con il suo “RiappacificaTour” nel cortile di Palazzo Bonafede e lunedì pomeriggio “Che fine ha fatto la Poesia?”, dal titolo del brano con il quale partecipò alla fase finale di Musicultura, in una performance inconsueta sotto al loggiato Spazio come sempre anche ai giovani nuoci cantautori. Quest’anno sarà la volta anche di Samuele Di Nicolò, marchigiano doc a cui spetterà aprire l’ultimo appuntamento della rassegna lunedì 25 Aprile.

Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, con in programma anche il 40° anniversario dell’associazione Avis di Monte San Giusto con cui “Primavera Non Bussa” collaborerà (il concerto di domenica 24 nel cortile di Palazzo Bonafede è patrocinato proprio dall’Avis). Dopo la commemorazione del 25 Aprile in piazza Aldo Moro ci sarà il conviviale “AperiCanzoni” in collaborazione con la pasticceria Serrani che vedrà come ospite Paolo Sgallini, riminese, uno dei musicisti di strada più conosciuti in Europa, già diverse volte ospite nelle varie manifestazioni sangiustesi, proporrà le sue originali versioni di grandi canzoni del cantautorato.

A chiusura della rassegna La Città del Sorriso ospita per la prima volta, Galoni, uno dei più emozionanti cantautori emersi negli ultimi anni. A chiusura della rassegna, avrà luogo la premiazione del Concorso Fotografico “Scattiamo la Canzone“. Per gli spettacoli nel cortile di Palazzo Bonafede ingresso a 10 euto. Tutti gli altri sono gratuiti. “Primavera non bussa” è una rassegna organizzata dalla Mabò Band con il patrocinio del Comune, la collaborazione dell’ente Clown&Clown Festival e con il supporto di diversi sponsor. Info: MabòBand 347.3642313 / 347.3573408 Email – info@maboband.

© RIPRODUZIONE RISERVATA