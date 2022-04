I Gemelli di Guidonia

al teatro Rossini

SPETTACOLO - Il loro tour fa tappa a Civitanova venerdì 22 aprile alle 21.15

20 Aprile 2022

Li manda Fiorello, che li ha scoperti e battezzati come I Gemelli di Guidonia nel 2013 a Edicola Fiore per poi portarli con lui nelle successive edizioni, su Radio 2 e Radio 1, con il nome Fuoriprogramma, per affiancarlo in tutte le puntate, rivelandosi dei veri capisaldi della trasmissione. In Edicola Fiore, in una puntata speciale in diretta, memorabile il duetto con artisti del calibro di Max Pezzali, Biagio Antonacci e Giuliano Sangiorgi.

Sulla scia del grande successo dello spettacolo Tre per due tra radio e tv, Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino (questi i loro nomi di battesimo), sono tornati per un tour che sta riscuotendo grande successo ed è pronto a fare tappa venerdì 22 aprile alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova. I Gemelli di Guidonia hanno vinto l’ultima edizione di Tale e quale show avendo in dote la capacità di cogliere le infinite possibilità che offrono le sette note, farcendole letteralmente di inclinazioni comiche, ironia musicale, gag esilaranti in travolgente spettacolo di imitazioni e canzoni. Musica e comicità a ritmo serrato raccontando la loro storia.

Dopo il folgorante debutto con Fiorello, nel 2017 I Gemelli di Guidonia hanno partecipato a Tu si que vales su Canale 5. Nel 2020 sono nel cast del dopofestival di Sanremo con L’Altro Festival, condotto da Nicola Savino su RaiPlay e nel 2020 entrano nella “famiglia” di Rai Radio 2 con un loro programma dal titolo Tre per due, in onda il sabato e la domenica. Nel gennaio 2021 fanno parte del cast della trasmissione Stasera tutto è possibile fino a coronare il loro sogno, vincere Tale e Quale show, condotto da Carlo Conti nel 2021 imitando i Beatles. A Marzo 2021 scrivono e cantano la sigla della trasmissione Ve ne siete mai accorti? condotta dal popolare comico romano Maurizio Battista su Rai2 in prima serata.

Ora arrivano con il loro show a Civitanova, dove musica e comicità si mescoleranno, con un occhio rivolto – come sempre – verso l’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi racconti e aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana con le loro voci danno vita a performance straordinarie.

Biglietti online qui alla biglietteria al Rossini (aperta mercoledì 20 e giovedì 21 aprile dalle 18 alle 20 e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20) e nei punti vendita Amat/Vivaticket.

