Nuova bretella Squartabue,

approvato progetto definitivo

RECANATI - L’arteria stradale decongestionerà il traffico pesante dall’area abitata di Villa Musone

19 Aprile 2022 - Ore 13:44

Approvato dalla Giunta recanatese il progetto di grado definitivo dei lavori di realizzazione della Bretella stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue nel tratto ricadente nel Comune di Recanati.

«La costruzione dell’importante arteria stradale decongestionerà il traffico veicolare pesante dall’area abitata di Villa Musone. – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi -. Grazie alla costruzione della nuova bretella verrà alleggerito il transito di mezzi pesanti e non che creano difficoltà logistiche e imbottigliamenti del traffico, soprattutto nelle ore di punta. Un intervento reso possibile grazie ad un lavoro congiunto tra i Comuni di Loreto, Castelfidardo e le aree delle Provincie di Ancona e Macerata. Un’ importante e complessa collaborazione istituzionale che ha dato il risultato che ci eravamo prefissati e che vedrà, come da crono programma, l’appalto dei lavori entro l’anno».

Il tratto della bretella ricadente nel territorio recanatese ha una lunghezza di 450 m e una rotatoria dal diametro di 50 m. per un costo d’intervento pari a 995.000 euro, finanziato per 850.000 euro dalla Regione Marche nell’ambito degli investimenti per l’ampliamento ed il potenziamento delle infrastrutture stradali regionali, erogato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I restanti 145.000 euro verranno finanziati dal Comune di Recanati tramite un mutuo, per gli indennizzi di esproprio e le spese tecniche. Un costo previsto nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre 2021.

«Un ulteriore passo in avanti nel complesso percorso per la nuova bretella viaria di Villa Musone. – Ha affermato l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Fiordomo – Definita la parte urbanistica e le questioni con i privati interessati, ora abbiamo il progetto definitivo e possiamo acquisire il mutuo per la parte di competenza comunale che integra i fondi statali. Lavoriamo poi per la gara di appalto, consapevoli delle incertezze e delle enormi difficoltà del momento per il settore lavori pubblici, ed anche per quelli privati».

