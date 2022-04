Appassionata, cambio di programma:

concerto di piano a quattro mani

MACERATA - Sarà Pavel Kolesnikov a esibirsi insieme a Samson Tsoy, domani alle 21 al teatro Lauro Rossi

A causa della positività al Covid-19 della violinista Alina Ibragimova prima della partenza per l’Italia, il concerto di Appassionata previsto per domani, mercoledì 20 aprile, alle 21, al Teatro Lauro Rossi, subisce il cambiamento di un interprete e del programma musicale. Al posto del duo violino e pianoforte, andrà in scena un concerto per pianoforte a quattro mani: sarà Pavel Kolesnikov a esibirsi insieme a Samson Tsoy, che ha confermato la sua presenza sul palco maceratese. Insieme, eseguiranno capolavori di Franz Schubert e Johannes Brahms.

Del compositore austriaco i due pianisti – solisti noti per intensità e originalità interpretative, uniti nella direzione artistica del “Ragged Music Festival” di Londra – interpretano per Appassionata la Sonata in si bemolle maggiore per pianoforte a quattro mani op.30 D.617 “La Grande” e la Fantasia in fa minore op.103, D.940, vere e proprie poesie sonore capaci di creare una atmosfera prima sognante, quindi impetuosa e infine di liberatoria speranza.

Del compositore tedesco, invece, Tsoy e Kolesnikov suonano le Variazioni in mi bemolle maggiore, op. 23 per pianoforte a quattro mani sul “Geister Thema” (o Tema degli Spiriti) di Robert Schumann – un’opera dal tono intimo, struggente -, e una selezione dalle Liebeslieder (“Canzoni d’amore”) op.52 e op.65, silloge di valzer che restituisce di Brahms un’immagine molto distante dalla austerità per la quale pure è noto.

Pavel Kolesnikov non smette di stupire da quando nel 2012 si è aggiudicato la Honens International Piano Competition. Celebrato per la sua programmazione stimolante, che offre all’ascoltatore una prospettiva fresca e spesso inaspettata su pezzi familiari della letteratura musicale classica, Kolesnikov ha tenuto recital in prestigiose sale da concerto internazionali. Nel 2019 è stato premiato con il Critics’ Circle Young Talent Award per il pianoforte, lodato per le sue “interpretazioni intensamente personali, spesso audaci nella loro originalità”. Si esibisce spesso in formazione con artisti di talento come Elina Buksha (insieme hanno suonato all’Orto dei Pensatori per Appassionata lo scorso luglio), Narek Hakhnazaryan e Samson Tsoy.

Proprio Tsoy, che è stato allievo di Maria João Pires ed Elizabeth Leonskaja, ha vinto alcuni fra i riconoscimenti più importanti per il mondo pianistico ed è ospite di prestigiosissimi festival di musica da camera sia come solista sia come musicista da camera. Nell’estate del 2020 si è esibito in una serie di recital alla Widgmore Hall di Londra, al Fidelio Orchestra Cafe e al Bold Tendencies’ multi-storey car park, ricevendo per ciascuno dei concerti recensioni a cinque stelle nel Sunday Times, The Guardian, The Independent, The Daily Mail, The Observer e The Art Desk. Insieme a Pavel Kolesnikov ha lanciato nel 2019 un festival “seriamente affilato, ammirevole, assolutamente da vedere” (Classical music magazine), il ‘Ragged Music Festival’ nella East London, che ha ricevuto una recensione a 5 stelle su The Independent e che, nel 2021, è stato nominato per il South Bank Sky Arts Awards.

I possessori del biglietto che, in seguito al cambio di programma, non desiderano più assistere al concerto, possono chiederne il rimborso entro venerdì 22 aprile alla biglietteria dei Teatri di Macerata (per info e modalità tel. 0733-230735, mail boxoffice@sferisterio.it).

