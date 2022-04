Gioia istituto Agrario,

doppio premio al Vinitaly

MACERATA - Riconoscimento ottenuto per il Rosso Piceno DOC 2017-Podere Sasso e per i Colli Maceratesi Doc-Ribona Spumante Brut 2019, Metodo Classico, Podere Sasso

18 Aprile 2022 - Ore 12:21 - caricamento letture

Doppio premio per l’’IIS “G. Garibaldi” di Macerata al Vinitaly, la più grande manifestazione dedicata al vino, che si svolge a Verona dal 1967. La scuola maceratese è stata premiata al “VI Concorso enologico Istituti Agrari d’Italia”, organizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), per un vino rosso e uno bianco: il Rosso Piceno DOC 2017 – Podere Sasso e i Colli Maceratesi DOC – Ribona Spumante Brut 2019, Metodo Classico, Podere Sasso, ultimo nato tra i vini in produzione.

Le commissioni che hanno valutato i vini presentati dagli Istituti Agrari erano composte da enologi del Crea, il più importante Ente italiano di ricerca agroalimentare, e da esperti del settore vitivinicolo. Alla manifestazione hanno presenziato Gian Marco Centinaio, sottosegretario all’Agricoltura con delega al vino, e Stefano Vaccari, direttore generale del Crea. I riconoscimenti ricevuti dall’Istituto Agrario maceratese sono stati ritirati dal dirigente scolastico Antonella Angerilli, dai docenti Giuseppe Potentini (enologo della scuola) e Stefano Cardella, nonchè dagli studenti che stanno frequentando il corso di specializzazione per Enotecnico: Alice Antico Fortunato, Tommaso Sabbatini e Leonardo Zannotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA