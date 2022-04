Pollenza sgambetta il Sarnano

e Okere trascina il Borgo in vetta

Victoria Strada esagerato: vince 6 a 1

SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Campionato riaperto nel girone F. I ragazzi di Compagnoni calano il poker alla capolista guidata da mister Borioni, ora raggiunta dai biancorossi di Persichini, che mostrano la manita al San Ginesio: mattatore del match l'attaccante autore di una tripletta. Nel gruppo D i gialloblu non fanno sconti alla Junior Jesina, uomo partita Montecchiarini (tre reti)

di Michele Carbonari

La nona giornata di ritorno nel girone F di Seconda categoria segna il nuovo aggancio in vetta del Borgo Mogliano. I biancorossi di Persichini mostrano la manita al fanalino di coda San Ginesio (in rimonta, trascinati dalla tripletta di bomber Okere e dai sigilli di Romagnoli e Galandrini) e raggiungono a quota 49 il Sarnano, caduto a Pollenza nel big match di turno e al secondo ko consecutivo negli ultimi due scontri diretti. I ragazzi di Compagnoni calano il poker grazie ad un autorete, alla doppietta di Francesco Patrassi e al rigore di Renzi, e si portano a meno due dalla vetta occupata dalle due battistrada.

Per la vittoria sembra una questione a tre, specialmente dopo il pareggio ad occhiali conquistato dalla Belfortese, di fronte al proprio pubblico con la Pennese. Rallenta anche la Juventus Club Tolentino, che occupa l’ultimo posto playoff nonostante il pareggio di Macerata contro la Vigor: in avvio di gara sblocca l’autogol di Rosetti e pareggia la punizione di Monachesi (nella ripresa le traverse di Bertola e Margherita). Ancora aperta la lotta per la salvezza, specialmente dopo il blitz nel campoluogo della Palombese: nel finale il calcio piazzato di capitan De Angelis stende l’Atletico Macerata. Di misura anche il successo della Sefrense, che ringrazia la coppia Biordi (gol partita con il Gualdo) e Pistola (para un rigore). Muove la classifica anche l’Abbadiense, la quale chiude a reti bianche a Petriolo. Ferma al palo invece la Treiese, che cade fra le mura amiche al cospetto del Ripesanginesio, il quale, nella ripresa, rimonta il vantaggio locale firmato da Leonori (lanciato da Fammilume) trascinato da Galanti (tap in) e Lauriola (dagli sviluppi di un angolo).

Nel girone sono sempre due le lunghezze che separano le due battistrada, entrambe vittoriose. La leader Vigor Montecosaro espugna all’inglese Santa Maria Apparente: decisivi Biagiola e Tulli. Il Montecassiano cala il poker interno al Real Molino già nel primo tempo: a bersaglio Diomedi (doppietta), Fiecconi (servito da Vitali) e Roccetti (angolo di Meschini). Ercoli rende meno amaro il passivo, sugli sviluppi di un corner, mentre in precedenza Rapari colpisce una traversa. L’Aries Trodica resta aggrappata alla zona playoff in virtù del successo nel derby contro il Morrovalle (vano il momentaneo pareggio di Scaramucci, incornata), trascinata da due trodicensi doc come De Caro (assist Orlando) e Romoli (in spaccata).

In scia anche la Monteluponese, forte del tris esterno al Csi Recanati. I tre punti maturano nella prima frazione, grazie ai centri di Rosati (direttamente dalla bandierina), Tomassini (rigore) e Bugiolacchi (palo gol in contropiede). Perde terreno invece il Real Porto, che non va oltre l’1 a 1 casalingo con la Veregra (a segno Sampaolesi su rigore). Qualche speranza ancora per il Porto Potenza, in seguito al poker di Casette d’Ete: Boukal (diagonale), Morgese (penalty), Cotronè (contropiede) e Mercuri (da fuori). Quattro reti sono servite anche al Telusiano per avere la meglio del Montegranaro, che nella seconda frazione rimonta le marcature di Cruciani, Iesari e Cardelli nel primo tempo. Quest’ultimo, nel finale, regala il bottino pieno. Termina in parità il derby Città di Civitanova e United: Del Medico risponde a Dignani.

Nel girone D, ennesima dimostrazione di forza della capolista Cingolana, che rimonta il Palombina Vecchia trascinato da Bufarini e Fratoni (entrambi gonfiano la rete in mischia). Con il minimo sforza l’Esanatoglia riesce a battere l’Aurora Jesi di fronte al proprio pubblico: determinante un guizzo di Piccolini. Esagerato invece il trionfo del Victoria Strada, che con un punteggio tennistico supera la Junior Jesina. Man of the match Montecchiarini (autore di una tripletta), arrotondano il punteggio Latini (doppietta) e Diego Fugante (tap in).

La top 11 (3-4-3): Pistola (Sefrense); Stura (Montecassiano), Bernardi (Esanatoglia), Belluccini (Porto Potenza); Mazzuferi (Monteluponese), Orlando (Aries Trodica), De Angelis (Palombese), Tulli (Vigor Montecosaro); Montecchiarini (Victoria Strada), Okere (Borgo Mogliano), Bufarini (Cingolana). All.: Compagnoni (Pollenza).

Il personaggio della settimana: Okere (Borgo Mogliano). Il bomber realizza una tripletta e il 22esimo sigillo stagionale, confermandosi capocannoniere del girone. Grazie ai suoi gol il Borgo Mogliano è riuscito a scalare la classifica e a raggiungere nuovamente la vetta.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (nona giornata di ritorno):

Pollenza – Sarnano 4-1

Treiese – Ripesanginesio 1-2

Atletico Macerata – Palombese 0-1

Borgo Mogliano – San Ginesio 5-1

Petriolo – Abbadiense 0-0

Vigor Macerata – Juventus Club Tolentino 1-1

Belfortese – Pennese 0-0

Sefrense – Gualdo 1-0

CLASSIFICA: Sarnano e Borgo Mogliano 49, Pollenza 47, Belfortese 43, Juventus Club Tolentino 42, Pennese 39, Atletico Macerata 37, Ripesanginesio 34, Vigor Macerata 33, Petriolo 30, Palombese 22, Treiese e Sefrense 21, Gualdo 19, Abbadiense 18, San Ginesio 16.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (nona giornata di ritorno):

Csi Recanati – Monteluponese 0-3

Casette d’Ete – Porto Potenza 1-4

Telusiano – Montegranaro 4-3

United Civitanova – Città di Civitanova 1-1

Aries Trodica – Morrovalle 2-1

Santa Maria Apparente – Vigor Montecosaro 0-2

Montecassiano – Real Molino 4-1

Real Porto – Veregra 1-1

CLASSIFICA: Vigor Montecosaro 61, Montecassiano 59, Aries Trodica 50, Monteluponese 44, Real Porto 40, Porto Potenza 39, Montegranaro 37, Telusiano 36, Casette d’Ete 33, Città di Civitanova 27, Morrovalle 24, Santa Maria Apparente 23, Veregra 18, Csi Recanati 17, Real Molino 16, United Civitanova 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (nona giornata di ritorno):

Agugliano Polverigi – Serrana 3-2

Victoria Strada – Junior Jesina 6-1

Argignano – Largo Europa 4-0

Cameratese – Monsano 1-2

Cingolana – Palombina Vecchia 2-1

Esanatoglia – Aurora Jesi 1-0

Maiolati United – Leonessa Montoro 2-2

Terre del Lacrima – Borghetto 0-1

CLASSIFICA: Cingolana 61, Argignano 54, Esanatoglia 50, Borghetto 47, Palombina Vecchia 42, Monsano 39, Victoria Strada 36, Aurora Jesi 35, Leonessa Montoro 31, Maiolati United e Agugliano Polverigi 28, Terre del Lacrima 24, Serrana 22, Cameratese 20, Junior Jesina 10, Largo Europa 8.

