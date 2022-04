Addetti alle spedizioni

e contabili:

le offerte di lavoro in provincia

ANNUNCI di Confindustria Macerata e Centro impiego di Tolentino. La Ciodue ricerca nuovi agenti per la rete commerciale

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Si offre:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

Confindustria Macerata ricerca per azienda operante nel settore moda un impiegato/a contabile amministrativo (cod. annuncio Conf 303). La risorsa si occuperà prevalentemente di contabilizzare le bolle doganali e le fatture import. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione, ha una buona conoscenza della lingua inglese, del Pacchetto Office e del programma Dmoda. Si richiede diploma di ragioneria e/o laurea in discipline economiche. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca anche per azienda operante nel settore moda un Addetto/a alle spedizioni (cod. annuncio Conf 304). La risorsa si occuperà di preparazione documenti, organizzazione e gestione spedizioni come supporto alla logistica out. Si richiede diploma di ragioneria e/o laurea triennale, pregressa esperienza nella mansione di almeno 1/3 anni, buona conoscenza e uso degli strumenti informatici e del programma Dmoda. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca per azienda operante nel settore moda un/a responsabile amministrativo (cod. annuncio Conf 305). La risorsa riporterà direttamente al Cfo e alla proprietà e si occuperà di attività amministrative compreso il bilancio di esercizio e controllo di gestione. Si richiede laurea in discipline economiche e pregressa esperienza in società di Revisione. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Per questi annunci inviare il curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/index.php/sportello-lavoro (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR

I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Seguono le offerte del Centro Impiego di Tolentino:

Azienda settore rottamazione cerca una segretaria amministrativa esperta part time. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12100

Hotel cerca una cameriera ai piani part time. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 12099

Azienda alimentare cerca addetti lavorazioni e confezionamento. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 12098

Impresa edile cerca personale esperto nel settore. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 12097

Pelletteria cerca un’addetta alla tintura e/o personale esperto nel settore. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12096

Azienda settore infissi cerca operai generici. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 12095

Studio commerciale cerca un/a ragioniere/a esperto/a. sede di lavoro: Ripe San Ginesio. Rif.: 12094

Bar cerca una barista in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12093

Azienda settore cartotecnico cerca periti tecnici con età max 29 anni. Sede di lavoro: Mogliano. Rif.: 12092

Chi fosse interessato alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino può inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo il codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti telefonare ai numeri: 0733.955425 – 0733.955409 nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17.

