SICUREZZA - In arrivo sette telecamere che si aggiungono alle 35 già installate. Saranno posizionate in quattro snodi viari

15 Aprile 2022

Il Comune di Montecassiano si è aggiudicato un nuovo finanziamento tramite un bando ministeriale per l’estensione del sistema di videosorveglianza che prevede una compartecipazione del 50% con risorse proprie per la realizzazione dell’intervento.

Le telecamere saranno installate in quattro snodi viari: all’incrocio di villa Antolini, all’incrocio tra la strada Fontanelle e la 361, in prossimità del cimitero e all’incrocio della zona industriale tra viale dei Mori e la Ss 77. «Con questo nuovo intervento – evidenzia il sindaco Leonardo Catena – andiamo a potenziare ulteriormente il sistema che consente di monitorare alcuni snodi del nostro territorio al fine di prevenire attività illecite e di poter supportare l’attività investigativa delle forze dell’ordine. Quando siamo entrati in carica, otto anni fa, il comune di Montecassiano non disponeva di alcuna telecamera, oggi alle 35 già installate (tra quelle con Ocr per la lettura delle targhe e quelle di contesto) se ne aggiungeranno altre 7. Nei prossimi anni continueremo a cogliere le opportunità di finanziamento per estendere ulteriormente l’impianto».

